Espana agencias

El Barça ejerce la opción de compra sobre el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim

Guardar
Google icon

Barcelona, 23 jun (EFE).- El Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim, con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029, anunció este martes la entidad azulgrana.

Actualmente Abdelkarim, de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando la Copa del Mundo y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

La opción que ejecutará el Barça para incorporarle definitivamente está fijada, según diversos medios, en 1,5 millones de euros, y el Al Ahly se reservaría un porcentaje de una futura venta.

El punta egipcio, un '9' puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, con el que ofreció un rendimiento de forma inmediata.

PUBLICIDAD

En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó nueve partidos de Liga, en los que marcó seis tantos, incluido un triplete en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, de la que el Barcelona fue subcampeón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE dice que es normal que los partidos se reúnan con la SEPI por empresas en riesgo

Infobae

Urtasun pide al PP que se sume a la "oportunidad histórica" de construir una ley del cine

Infobae

Seis detenidos en la operación abierta contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

Infobae

El Premio San Clemente y 'Un país para leerlo' ganan los premios al Fomento de la Lectura

Infobae

El Gobierno autoriza más de 21 millones de euros para programas de lucha contra las drogas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria (PSOE) por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

ECONOMÍA

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

DEPORTES

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica

Thomas Tuchel carga contra las pausas de hidratación: “Dividen el partido en cuatro cuartos y lo alteran más de lo que pensaba”.

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG