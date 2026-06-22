Sumar carga contra el juez Peinado y espera "poco o nada" de la decisión del CGPJ

Madrid, 22 jun (EFE).- La coalición Sumar ha criticado con dureza al juez Juan Carlos Peinado por su reciente auto sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y ha dicho que espera "poco o nada" de él y de la decisión que debe tomar ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre si hubo o no "abuso de autoridad".

En una rueda de prensa de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), la portavoz de los comunes en el grupo Sumar del Congreso, Aina Vidal, ha acusado al juez Peinado de estar "riéndose de todos en nuestra cara -ha dicho-" con sus decisiones sobre Begoña Gómez.

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Peinado envió a juicio el pasado sábado a la mujer del presidente del Gobierno y fijó como medidas cautelares la retirada del pasaporte, alegando que los agentes de su escolta la podrían ayudar a huir, unas palabras por las que el CGPJ ha ordenado este lunes estudiar si el juez cometió una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad".

"Si nos preguntan qué esperamos de este juez, y en este caso el Consejo del Consejo General del Poder Judicial, la verdad es que poco o nada", ha dicho la diputada de los comunes, que ha hablado en representación de Sumar sobre este asunto.

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Además, ha señalado que ha visto "a niños jugando con manualidades que tienen más habilidades" que Peinado y que la trama del libro 'El proceso', de Franz Kafka, tiene "más claridad" que las diligencias del juez.

"Esperamos que algún día la Justicia pueda recuperar la ambición y la forma en que la ciudadanía la ve. Porque, francamente, es lamentable la situación en la que jueces como el señor Peinado la han dejado a estas alturas", ha añadido. EFE

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