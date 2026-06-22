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Las Palmas renovará a Jesé y dará la insignia de oro y brillantes a Viera en su despedida

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 jun (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que el delantero Jesé Rodríguez continuará en el equipo la próxima temporada en Segunda División, un camino opuesto al que seguirá Jonathan Viera, que en su despedida del club isleño recibirá la insignia de oro y brillantes de la entidad.

Ramírez explicó en conferencia de prensa ofrecida este lunes que, tras la "decepción" que supuso no lograr el ascenso a Primera, dejó transcurrir varios días para "pasar el luto", y posteriormente se reunió con Jesé para resolver su renovación, que se concretará próximamente en términos económicos con su representante.

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El dirigente isleño confirmó que el club también renovará al delantero Sandro Ramírez, casi inédito por lesión en la campaña recién finalizada, y al centrocampista Enzo Loiodice, a pesar de que el francés había manifestado su intención de su jugar en Primera División el próximo curso.

Por otra parte, la Unión Deportiva ejercerá la opción de compra que tenía sobre el delantero japonés Taisei Miyashiro, y negocia esos mismos términos para fichar en propiedad al extremo Estanis Pedrola y al defensa central Sergio Barcia, así como al guardameta José Antonio Caro, tras finalizar su periodo de cesión.

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Ramírez adelantó los fichajes del defensa Andrés Rodríguez (CD Teruel), del centrocampista Sergio Ruiz (Granada CF) y del atacante esloveno Mateo Acimovic (Olimpia Ljubljana), pendientes de ser anunciados por el club de forma oficial.

Además, desde Las Palmas Atlético subirán definitivamente al primer equipo amarillo Valentín Pezzolesi, Carlos Navarro, Iván Medina y Elías Romero, mientras que harán la pretemporada Víctor Villote, Sergio Viera, Rafa Cruz, Aimar, Arturo Rodríguez y Kirian Ramírez, para intentar convencer al nuevo entrenador, el gallego De la Barrera, sustituto del asturiano Luis García, con el que la entidad llegó a un "acuerdo consensuado" para separar sus caminos. EFE

rg/jmr/cmm

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