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Las condiciones meteorológicas retrasan al martes la primera final por el título

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Melilla, 22 jun (EFE).- El primer partido de la gran final, al mejor de tres encuentros, por el título de la Primera División Femenina de fútbol sala entre el Melilla Torreblanca y el Futsi Atlético Navalcarnero, programado inicialmente para este lunes en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz, ha sido aplazado a este martes, a las 19.00 horas, debido a las adversas condiciones meteorológicas que han impedido el desplazamiento de la expedición madrileña a la ciudad autónoma.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado al Melilla Torreblanca que la expedición del Futsi Atlético Navalcarnero se encuentra en Granada "sin posibilidad de ser reubicada en otro vuelo para poder llegar a tiempo a Melilla y disputar el encuentro", según ha informado la entidad melillense.

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Asimismo, el club representativo de la ciudad autónoma ha lamentado este aplazamiento y ha agradecido la comprensión de la afición, a la que ha vuelto a hacer un llamamiento para llenar las gradas y respaldar al equipo en una cita histórica.

"Nuestras jugadoras os necesitan y os esperamos mañana para vivir juntos esta gran final", ha señalado a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente del club melillense, Rafa Torreblanca, reconoció que el cambio de fecha perjudica a los intereses de su equipo.

"Esperábamos entre 1.500 y 2.000 espectadores este lunes y el hecho de jugar el martes, coincidiendo además con la noche de San Juan, puede afectar a la asistencia", explicó.

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Aun así, confía en que el pabellón registre una buena entrada. "Espero que, pese a todo, haya una gran afluencia porque es un partido muy importante para el club y para la ciudad", añadió.

Finalmente, el máximo dirigente lamentó que el aplazamiento reduzca el tiempo de recuperación de la plantilla antes del segundo encuentro de la serie, previsto para el próximo sábado en Madrid: "es un día menos de descanso y preparación, ya que el viernes tenemos que viajar a la capital",dijo. EFE

acr/cb/jl

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