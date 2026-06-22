La portavoz del Gobierno califica de "errático y anómalo" el proceso contra Begoña Gómez

Palma, 22 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado este lunes que los órganos superiores de la judicatura "pongan orden" en el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que se trata de un proceso "errático, anómalo y que nadie comprende".

Con ocasión de una visita a Palma, la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha pronunciado sobre la apertura de un expediente informativo al juez Juan Carlos Peinado, instructor de esta causa, por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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"Esperamos ahora que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende", ha afirmado Saiz.

La portavoz ha expresado el respaldo del Gobierno a Begoña Gómez ante lo que ha calificado como una campaña de desgaste que "parece no tener fin".

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"Quiero trasladarle mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo de dignidad y de entereza", ha señalado Saiz, quien se ha preguntado "quién repara el daño causado", no solo a Gómez, sino también a la propia Justicia.

La ministra ha manifestado su confianza en que finalmente prevalezcan "la verdad, la razón y la justicia".

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha ordenado este lunes estudiar si el juez Juan Carlos Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país. EFE

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