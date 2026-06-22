La oferta alternativa de compra del Estudiantes denuncia irregularidades y opacidad

Madrid, 22 jun (EFE).- Los empresarios Jaime Siles y Andrés Puyol, quienes lideran la oferta alternativa de compra del Estudiantes de baloncesto, han denunciado irregularidades y falta de transparencia en el proceso de cambio de propiedad, al no haber sido compartida con los socios y aficionados, ni trasladada al consejo de administración y a los accionistas.

En una carta abierta dirigida a la afición y los accionistas, Siles y Puyol consideran que "el deber de todo consejero en una sociedad es anteponer el interés de la entidad a cualquier interés particular" y que, en el proceso, "esta obligación ha sido flagrantemente incumplida".

PUBLICIDAD

"En vista de estas extrañas circunstancias, hemos decidido escribiros a todos esta carta, que pone de manifiesto los detalles de nuestra oferta, con el fin de que conozcáis sus detalles de forma directa, transparente y no distorsionada", se dice en el texto.

El Club Estudiantes SAD anunció el pasado viernes un cambio en su propiedad tras adquirir el empresario Diego Megía, experto en banca de inversión y cofundador de CRIS contra el Cáncer, la totalidad de las acciones de los accionistas de referencia.

PUBLICIDAD

A juicio de Siles y Puyol, el hecho de que su oferta vinculante no haya sido "debidamente trasladada al consejo (de administración) y a los accionistas estaría en contra del código de conducta interno del club".

Los dos empresarios afirman que la inversión total de su consorcio se cifra en 34,8 millones de euros, de los que 6,8 se destinan a la comprar del cien por cien del capital social del club, lo que representa una prima del 55 por ciento sobre el valor nominal de las acciones, "la mejor oferta para cada accionista que decida vender".

PUBLICIDAD

"Los términos económicos son objetivamente muy superiores a cualquier otra propuesta presentada (...) Nuestra propuesta, que nace de nuestra devoción por el Estu, va dirigida, básicamente, a preservar el espíritu del Club, su tradición y su base accionarial y social", se remarca en la carta.

Recuerdan que su oferta no requiere de una ampliación de capital que "reduzca el valor de las acciones", sino que se trata de una inyección financiera a través del patrocinio, lo que -añaden- beneficiaría a todos los propietarios.

PUBLICIDAD

"Esta oferta asegura al Estudiantes una atractiva inyección de recursos que le permitirán desarrollar su potencial deportivo e institucional", se resume en la carta.

Los aficionados del equipo madrileño están citados a un encuentro informativo este miércoles, día 24, en el Movistar Academy Magariños para recibir información sobre la operación de venta. EFE

PUBLICIDAD