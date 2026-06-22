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IU ve razones para acusar de prevaricación a Peinado tras un "cutrerío" de instrucción

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Sevilla, 22 jun (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha indicado que el juez Juan Carlos Peinado debe ser acusado de prevaricación tras un "cutrerío" de instrucción en el caso de Begoña Gómez, y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene razones para sancionarlo.

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz ha acompañado a los trabajadores del sector logístico de Sevilla en huelga, en una concentración a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía y, a preguntas de los periodistas sobre la reunión del CGPJ, ha señalado que la instrucción ha sido "una vergüenza para la justicia española".

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Maíllo ha señalado que Peinado se ha "pasado de frenada" siguiendo el lema de "el que pueda hacer que haga" del expresidente José María Aznar, y ha lamentado que "quienes dicen defender a la Policía están callados", en referencia al PP.

El líder de IU se ha pronunciado en estos términos antes de trascender que la comisión permanente del CGPJ ha ordenado estudiar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.

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Sobre el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que le siguen faltando explicaciones y que lo que le "tiene absolutamente desconcertado e indignado es la operación de desvío y de engordamiento de las cuentas de los negocios de sus hijas".

En relación con las joyas incautadas en el despacho de Zapatero, la propuesta de IU al respecto es "muy clara" y pasa por que los regalos que reciben los presidentes del gobierno por su cargo "deben ir todos a Patrimonio Nacional".

Con una norma en esos términos, ha proseguido Maíllo, "ya no hay excepciones" ni "cajas fuertes con joyas guardadas", no solo de Zapatero, pues "sabe Dios las que tienen Aznar o Felipe González, pero a eso nadie los toca". EFE

(foto) (vídeo)

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