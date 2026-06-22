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Gobierno y autonomías evalúan este lunes el informe sobre la situación del lobo para la UE

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Madrid, 22 jun (EFE).- El Gobierno central y las comunidades autónomas evalúan esta tarde la situación del lobo en España en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que deberá aprobar el informe sexenal sobre la especie para remitirlo a Bruselas y cuyas conclusiones son determinantes para ampliar o restringir la caza de ejemplares.

Sobre la mesa habrá dos informes: el del Gobierno central con datos aportados por las propias autonomías -que concluye que el estado de la especie es desfavorable en las tres regiones en las que se divide su hábitat en España- y el elaborado por el ejecutivo autonómico de Galicia -que afirma que su situación es favorable en dos regiones (la atlántica y la mediterránea) y no en la tercera (la alpina)-, han explicado desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Junto a ambos documentos estarán las alegaciones presentadas durante el proceso de información pública abierto por el Ejecutivo, entre las que destacan las presentadas por la Sociedad Ibérica para Conservación y Estudio de Mamíferos y por la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales.

Estas alegaciones afirman que el estado de conservación del lobo es desfavorable y alertan de que la revisión de la especie no puede basarse sólo en una estimación numérica de manadas sino también en otros factores como la elevada endogamia y escasa variabilidad genética de las poblaciones españolas y portuguesas aisladas de las del resto de Europa, la degradación y fragmentación de su hábitat o la elevada mortalidad por causas no naturales: desde furtivismo hasta atropellos o envenenamiento.

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El pulso

Los informes sexenales a los que obliga la directiva Hábitat antes de su remisión a la UE eran elaborados hasta abril de 2025 por el Ministerio con datos reportados por las propias comunidades autónomas y remitido directamente a la Comisión Europea sin necesidad de recabar el visto bueno de éstas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, organismo que reúne a ambos niveles de la administración.

El año pasado, el Gobierno, siguiendo la misma metodología que en años anteriores, elaboró el informe sexenal 2019-2024, que concluía que aunque la situación de la especie había mejorado, seguía siendo desfavorable pues, entre otras cuestiones, aún no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica se necesitan para garantizar su futuro: se calcula que hay unas 333.

Las comunidades loberas expresaron su desacuerdo y la Xunta de Galicia elaboró un informe, apoyado por una mayoría de autonomías, en el que asegura que el estado de conservación es favorable en las regiones atlántica y mediterránea: defienden que las poblaciones han aumentado en Galicia, Asturias y Cantabria, fundamentalmente, y, con ellas, los ataques al ganado.

Ambas partes se reúnen hoy casi un año después de la reunión de julio del año pasado de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad en la que una mayoría de CCAA rechazó la propuesta de informe sexenal del Ejecutivo y apoyó la defendida por la Xunta: la convocatoria ha sido reclamada reiteradamente en los últimos meses por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla.

De la decisión final sobre el estado de conservación depende la posibilidad de abrir la mano en lo que respecta a la caza de lobos para el control de poblaciones, aunque hasta el momento tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la UE han emitido distintas sentencias para recordar que la especie sigue protegida por la directiva Hábitats y sólo pueden sacrificarse ejemplares si no hay otra alternativa y no se pone en riesgo a la especie. EFE

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