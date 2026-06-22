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FundéuRAE: “descanso” o “entretiempo”, mejor que “media parte”

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Madrid, 22 jun (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que expresiones como “(tiempo de) descanso” o “entretiempo” son preferibles a “media parte”, en alusión a la pausa que se realiza a mitad de un partido deportivo.

Sin embargo, pueden verse en los medios de comunicación frases como “Shakira, Madonna y BTS actuarán durante la media parte de la final del Mundial”, “Los anuncios que se emiten en la media parte son los más caros de la TV” o “Desveló en su día lo que sucedió en el vestuario en la media parte de la mítica final”.

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Para hablar del receso intermedio de un encuentro deportivo, a veces se emplea “media parte”, un calco del inglés “halftime” que no se recomienda por no ajustarse a lo que se quiere expresar. Este extranjerismo sí cuenta con equivalentes asentados y precisos como “(tiempo de) descanso”, “entretiempo”, “medio tiempo”, “intermedio” o, de forma más general, “pausa”, “receso”..., en función del contexto exacto.

Es posible usar “media parte” para aludir al ecuador de una determinada parte; así por ejemplo, en un partido de fútbol, la media parte llega en torno al minuto 22.5 en el caso de la primera parte, mientras que el descanso comienza cuando pasan los primeros 45 minutos (más el tiempo añadido si lo hubiera).

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Por ello, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso de la final del Mundial”, “Los anuncios que se emiten en el entretiempo son los más caros de la TV” y “Desveló en su día lo que sucedió en el vestuario en el tiempo de descanso de la mítica final”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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