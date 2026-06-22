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Compromís ve "una causa general" contra Sánchez y su esposa y anima a Peinado a presentarse a las elecciones

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El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, sostiene que hay "una causa general" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y ha animado al juez de instrucción Juan Carlos Peinado a presentarse a unas elecciones.

En los pasillos de la Cámara Baja, Ibáñez se ha manifestado en estos términos a raíz de la última decisión del juez Peinado de citar a la mujer del presidente para que entregue su pasaporte este miércoles, el mismo día en el que Sánchez comparecerá ante el Pleno para hablar de los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

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El diputado valenciano ha censurado que el magistrado exija el pasaporte a Begoña Gómez cuando "es evidente que no hay riesgo de fuga" y ha cargado contra él por hacer de su instrucción "una causa política". "Una causa general contra Gómez y, por tanto, contra el presidente, y esto no cabe en democracia", ha denunciado.

HAY QUE PONER "PIE EN PARED"

Tras señalar que en Compromís ya lo han viviendo "en sus propias carnes con (su líder) Mónica Oltra", al igual que Podemos o "el mundo del independentismo", Ibáñez ha enfatizado que "ya está bien" y que es el momento de poner "pie en pared" y decirle al juez Peinado que "si quiere, que se presente a las elecciones" porque .

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Tras tachar de "feo" el gesto de Peinado de hacer coincidir la citación de Begoña Gómez con la comparecencia en el Congreso de Sánchez, el diputado de Sumar ha apuntado que este miércoles lo que espera es que el presidente sea "valiente" y explique ante el Pleno "que en este país hay casos de 'lawfare'" y que "va a hacer algo".

EL "MAL OJO" DE SÁNCHEZ PARA ELEGIR DIRIGENTES

Pero que también que sepa explicar la corrupción que puede haber en su partido, si él la conocía o que asuma su "mal ojo, como mínimo", en la elección de sus secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos implicados en el 'caso mascarillas'.

Preguntado en este punto sobre si una sentencia en el citado caso cambiará algo en el Gobierno de coalición, el representante de Compromís ha insistido en que él no va a añadir más presión política" al PSOE pero le ha advertido de sí leerán "atentamente" la sentencia y valorarán los pasos a seguir, sin ir más allá.

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