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CCOO convoca movilizaciones el 30 de junio por bloqueo de negociación en sector limpieza

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Madrid, 22 jun (EFE).- CCOO del Hábitat ha denunciado el bloqueo generalizado de la negociación colectiva en el sector de la limpieza, que emplea a más de medio millón de trabajadores, y ha convocado movilizaciones el 30 de junio en todo el país.

En un comunicado, el sindicato sostiene que las negociaciones de los convenios provinciales y autonómicos encargados de regular las condiciones laborales de los empleados del sector han sido interrumpidas debido a la actitud de las patronales.

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En este sentido, acusa a los empresarios de no asumir la necesidad de dignificar las condiciones laborales del colectivo, de mantener posiciones inmovilistas y de plantear retrocesos en derechos ya consolidados.

Entre las principales propuestas patronales, asegura CCOO, destacan los intentos de limitar o reducir los complementos por incapacidad temporal, utilizando como argumento los índices de absentismo; así como la negativa a mejorar las condiciones económicas y laborales de las plantillas.

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A ello suma la pretensión de compensar y absorber complementos salariales ya reconocidos, provocando que muchas categorías profesionales queden prácticamente absorbidas por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional.

Desde CCOO del Hábitat advierten de que esta situación no constituye un problema aislado de determinados territorios, sino una estrategia generalizada que también se reproduce en la negociación colectiva estatal.

Con estas movilizaciones, el sindicato pretende visibilizar la realidad que vive el sector, exigir el desbloqueo de la negociación colectiva y reclamar avances en materia salarial, de derechos laborales y de reconocimiento profesional para las personas trabajadoras de la limpieza.

El sindicato recuerda que las personas trabajadoras de la limpieza desarrollan una labor esencial para el funcionamiento de centros educativos, sanitarios, administrativos, industriales y comerciales.

Un trabajo que, añade, continúa infravalorado tanto por las empresas del sector como por numerosos clientes públicos y privados. EFE

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