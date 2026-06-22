Asociaciones judiciales cuestionan la decisión del CGJP sobre el juez Peinado

Madrid, 22 jun (EFE).- Algunas de las principales asociaciones judiciales han cuestionado este lunes la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ordenar estudiar si el juez Juan Carlos Peinado ha incurrido en una falta disciplinaria grave en el auto sobre el caso que afecta a Begoña Gómez al tratarse de un proceso pendiente de resolución judicial.

La comisión permanente del CGPJ, con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha ordenado estudiar si el juez Juan Carlos Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.

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Una decisión que ha salido adelante con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, y por la que ahora el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, deberá estudiar si Peinado pudo incurrir en una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad".

Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo han suscrito un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo, que se estaría inmiscuyendo "ilegítimamente" en competencias que le son ajenas.

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En este sentido, para la portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), María Enma Ortega, advierte de que cuando dejan de revisarse por vía de los tribunales las decisiones judiciales y se revisan por otras vías "lo que está en juego no es un juez concreto, es la independencia judicial y con ella los derechos de todos los ciudadanos".

Para Ortega, resulta "descorazonador" ver la rapidez con que se activa un mecanismo sancionador en un proceso penal que está todavía vivo y pendiente de resolución judicial, mientras no se afronta con la misma celeridad multitud de problemas que día a día sufren los magistrados.

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"Resulta llamativo además que se acuda a esta previsión cuando en la ley orgánica del Poder Judicial existe una previsión específica para sancionar los posibles excesos que se pueden cometer en una resolución judicial", apunta Ortega.

También desde Foro Judicial Independiente (FJI) su presidente, Roberto García Ceniceros, traslada a EFE su reservas a la posibilidad de sancionar a un juez por el uso de una frase contenida en un auto.

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Sostiene que el CGPJ no puede analizar sin mas la actuación jurisdiccional de un juez desde un punto de vista disciplinario, cuando la resolución es aún susceptible de recurso.

En este sentido, señala que el artículo 418.5 de la Ley del Poder Judicial, que es el citado por el CGPJ, estaría pensado para actuaciones del juez al margen de una resolución.

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Y para las expresiones proferidas en una resolución existe otro artículo, el 418.6. "Y según ese artículo, el CGPJ sólo podría incitar el ejercicio de la acción disciplinaria a petición, precisamente, del órgano que conoció del recurso".

En definitiva, desde FJI consideran que puede haber "una intromisión del CGPJ en la independencia judicial, valorando la argumentación de una decisión contenida en un auto que aún es susceptible de recurso".

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"Y todo ello en las circunstancias tan extrañas que hemos vivido estos días, del CGPJ reuniéndose de urgencia un domingo, después de la queja de un miembro del Gobierno, y cuando no es la primera vez que un ministro pide al CGPJ la sanción a un juez", añade García Ceniceros.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la de mayor representación en la carrera judicial, muestra su "respeto absoluto" al auto de juez Peinado y subraya que no comenta resoluciones judiciales, pero añade que aquellos que sean parte en el procedimiento, si no están conformes, pueden recurrir.

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Mientras, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia señaló este domingo en la red social X que "la legitimidad del Poder Judicial procede de su ejercicio sometido al imperio de la ley. Sospechas y elucubraciones son inadmisibles y perjudican la imagen de un poder judicial serio". EFE