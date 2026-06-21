Courtois: "Lo que nos están faltando son goles"

Inglewood (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El portero belga Thibaut Courtois indicó este domingo que a su equipo le están faltando goles en el Grupo G del Mundial para ofrecer su mejor versión, y agregó que de ellos depende ganar ante Nueza Zelanda para avanzar a los dieciseisavos de final, tras el empate 0-0 de hoy con Irán.
"Al final lo que nos están faltando son goles. Tanto en el partido de Egipto como el de hoy tuvimos muchas ocasiones pero no logramos meter gol y eso es lo que cambia los partidos", indicó el belga en la zona mixta posterior al partido ante Irán.
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El gol "es lo que tenemos que encontrar contra Nueva Zelanda", aunque reconoció que no es fácil jugar contra bloques bajos.
"Hoy en día los equipos juegan tan defensivos o encuentras un golazo o un poco de magia, y ahí se te abre el partido", argumentó.
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Si bien conocen a jugadores como Chris Wood, de Nueva Zelanda, que no lo pondrán fácil, Bélgica debe "encontrar esos huecos para 100 % ganar ese partido", sentenció. EFE
(vídeo)
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