Espana agencias

Nuevos biomarcadores y tecnologías digitales contribuyen a personalizar la atención al ELA

Guardar
Google icon

Barcelona, 21 jun (EFE).- La combinación de nuevos biomarcadores biológicos y tecnologías digitales, que se han investigado en estudios recientes, puede ayudar a anticipar mejor la evolución de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y facilitar un seguimiento más personalizado de la enfermedad.

Saber cómo evolucionará esta enfermedad neurodegenerativa aún sin curación es una de las preguntas más frecuentes que se plantean las personas con ELA y sus familias tras el diagnóstico.

PUBLICIDAD

Coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, el Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente en Cataluña en el abordaje del ELA, ha explicado de que la investigación de los últimos tiempos está orientada a tener más biomarcadores y herramientas digitales pera personalizar la atención a los enfermos.

En este sentido, dos investigaciones recientes con participación del Hospital Universitario de Bellvitge y del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) aportan nuevas herramientas.

PUBLICIDAD

Así, un estudio publicado recientemente en la revista 'Brain Pathology' ha analizado cientos de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo de personas con ELA en el momento del diagnóstico.

Los resultados muestran que las formas más agresivas de la enfermedad presentan firmas moleculares específicas relacionadas con procesos inflamatorios, alteraciones de los mecanismos de protección celular y cambios en la comunicación entre neuronas.

La investigación identifica también la proteína CXCL7 como un posible biomarcador complementario a los neurofilamentos, actualmente el marcador pronóstico más consolidado en ELA.

El equipo investigador considera que este tipo de herramientas podrían contribuir en el futuro a estratificar mejor a las personas afectadas, personalizar el seguimiento clínico y mejorar el diseño de los ensayos clínicos.

Otra línea de investigación explora el potencial de las tecnologías digitales para obtener información continua sobre la evolución de la enfermedad desde el domicilio, con el análisis de la voz u otros componentes.

Un estudio internacional publicado en Annals of Clinical and Translational Neurology ha evaluado distintas herramientas digitales que permiten a las personas con ELA realizar pruebas de voz, movilidad, función respiratoria y habilidad manual desde casa.

Los resultados muestran que algunas de estas medidas, especialmente las relacionadas con la voz, reflejan de forma fiable el estado funcional de las personas participantes.

"El futuro de la atención al ELA pasará por integrar distintas fuentes de información: biomarcadores biológicos, datos genéticos, tecnologías digitales y valoración clínica especializada", ha apuntado la neuróloga Mònica Povedano, coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona del Hospital de Bellvitge.

"Hoy sabemos que es una enfermedad mucho más heterogénea de lo que pensábamos hace unos años; comprender esta diversidad es imprescindible para ofrecer una atención más precisa y avanzar hacia tratamientos realmente personalizados", ha añadido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anatomía de un instante, gran triunfadora de la primera edición de los Anillos de Oro

Infobae

Lista de premiados de la primera edición de Anillos de Oro

Infobae

Garry Rodrigues apela a la versión del debut para que Cabo Verde sorprenda a Uruguay

Infobae

Miles de personas celebran en las calles de Málaga el ascenso a Primera División

Infobae

Funes: "Somos de Primera y lo digo con la boca grande: gracias a nuestros 'bichos'"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada