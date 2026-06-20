Nuevos biomarcadores y tecnologías digitales contribuyen a personalizar la atención al ELA

Barcelona, 21 jun (EFE).- La combinación de nuevos biomarcadores biológicos y tecnologías digitales, que se han investigado en estudios recientes, puede ayudar a anticipar mejor la evolución de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y facilitar un seguimiento más personalizado de la enfermedad.

Saber cómo evolucionará esta enfermedad neurodegenerativa aún sin curación es una de las preguntas más frecuentes que se plantean las personas con ELA y sus familias tras el diagnóstico.

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Coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, el Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente en Cataluña en el abordaje del ELA, ha explicado de que la investigación de los últimos tiempos está orientada a tener más biomarcadores y herramientas digitales pera personalizar la atención a los enfermos.

En este sentido, dos investigaciones recientes con participación del Hospital Universitario de Bellvitge y del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) aportan nuevas herramientas.

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Así, un estudio publicado recientemente en la revista 'Brain Pathology' ha analizado cientos de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo de personas con ELA en el momento del diagnóstico.

Los resultados muestran que las formas más agresivas de la enfermedad presentan firmas moleculares específicas relacionadas con procesos inflamatorios, alteraciones de los mecanismos de protección celular y cambios en la comunicación entre neuronas.

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La investigación identifica también la proteína CXCL7 como un posible biomarcador complementario a los neurofilamentos, actualmente el marcador pronóstico más consolidado en ELA.

El equipo investigador considera que este tipo de herramientas podrían contribuir en el futuro a estratificar mejor a las personas afectadas, personalizar el seguimiento clínico y mejorar el diseño de los ensayos clínicos.

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Otra línea de investigación explora el potencial de las tecnologías digitales para obtener información continua sobre la evolución de la enfermedad desde el domicilio, con el análisis de la voz u otros componentes.

Un estudio internacional publicado en Annals of Clinical and Translational Neurology ha evaluado distintas herramientas digitales que permiten a las personas con ELA realizar pruebas de voz, movilidad, función respiratoria y habilidad manual desde casa.

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Los resultados muestran que algunas de estas medidas, especialmente las relacionadas con la voz, reflejan de forma fiable el estado funcional de las personas participantes.

"El futuro de la atención al ELA pasará por integrar distintas fuentes de información: biomarcadores biológicos, datos genéticos, tecnologías digitales y valoración clínica especializada", ha apuntado la neuróloga Mònica Povedano, coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona del Hospital de Bellvitge.

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"Hoy sabemos que es una enfermedad mucho más heterogénea de lo que pensábamos hace unos años; comprender esta diversidad es imprescindible para ofrecer una atención más precisa y avanzar hacia tratamientos realmente personalizados", ha añadido. EFE