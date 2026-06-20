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Chupete: Vamos a pasar a la historia, el año que viene más y mejor

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Almería, 20 jun (EFE).- Carlos Ruiz 'Chupete', autor del primer gol del Málaga en el partido que ha supuesto el regreso del equipo andaluz a Primera División ocho años después, dijo tras ganar al Almería que la plantilla que entrena Juan Francisco Funes va a pasar a la historia y prometió: "El año que viene, más y mejor".

"Vamos a pasar a la historia este grupo de jugadores que somos una familia. Lo dijimos, que no es lo mismo ascender que trascender, que al final cuando trasciendes quedas en la memoria del club para toda la vida y esto es un trabajo que hemos hecho durante todo el año", dijo el máximo goleador del equipo malagueño a Movistar Plus.

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"No hay mas alegría que darle (a la afición) lo que se merecía después de estar toda la temporada a la altura, se me acaban las palabras. El recibimiento que hemos tenido aquí... se habla en el campo, a lo mejor (algunos hinchas almerienses) no han tenido el comportamiento adecuado las dos veces que hemos venido y se lo hemos demostrado en el verde, que es donde importa" dijo sobre los incidentes previos al partido, en el que el autobús del equipo malagueño sufrió daños y hubo varios altercados.

Respecto a la transformación del equipo tras la llegada de Funes al banquillo, opinó: "Cuando empezamos con la racha, al final el equipo cogió una dinámica muy buena y yo creo que eso es lo que nos ha llevado hasta arriba y lo hemos conseguido. El año que viene más y mejor". EFE

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