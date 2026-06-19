Sumar ve "lógico" adelantar elecciones si no se aprueban los presupuestos

Barcelona, 19 jun (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha considerado este viernes que es "lógico" que si el Gobierno no puede aprobar los presupuestos de 2027 se avancen las elecciones, aunque ha remarcado que el Ejecutivo no debe ponerse en este escenario, sino centrarse en hacer las "mejores" cuentas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cerró ayer la puerta a adelantar las elecciones generales en caso de que no se aprueben unos nuevos presupuestos, al asegurar que si se tienen que tomar decisiones en caso de que no salgan adelante, se tomarán.

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En una entrevista en Catalunya Ràdio, Urtasun ha subrayado que el Gobierno no puede empezar el diseño de los presupuestos "pensando que serán derrotados": "Hemos de hacer los mejores presupuestos posibles y luego tener una discusión parlamentaria. Tengo ganas de tener una discusión parlamentaria con Junts, el PNV y el resto de actores".

Preguntado sobre si deberían avanzarse las elecciones si el presupuesto no tira adelante, ha señalado: "Ayer escuché al presidente del Gobierno decir que si los presupuestos no salen adelante habrá que tomar decisiones, esto parece lógico para todos. Estamos en el tramo final de la legislatura, las elecciones tienen que ser como tarde en julio del año que viene". EFE

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