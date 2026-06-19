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El transporte de mercancías pide que la Administración pague ya los 20 céntimos por litro

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Madrid, 19 jun (EFE).- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha instado este viernes a la Administración a que agilice, sin más demora, el pago de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible comprometidas por real decreto, aprobado para compensar el impacto del conflicto en Oriente Medio.

El incremento de los precios de los carburantes ha generado, para la CETM, "importantes tensiones económicas" en el sector.

Además, la patronal ha solicitado prorrogar la bonificación de 20 céntimos por litro más allá del 30 de junio "mientras persista la volatilidad de los mercados y las circunstancias excepcionales".

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La Confederación subraya que el tiempo transcurrido desde la aprobación de estas medidas "hace necesario acelerar" su ejecución y, de manera especial, "cuando se trata de compensar costes ya asumidos" por las empresas.

Concluye que el combustible "continúa representando una de las principales partidas" de gasto del transporte de mercancías por carretera y añade que las ayudas pendientes contribuyen a preservar la viabilidad de las empresas y la estabilidad de las cadenas de suministro. EFE

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