El líder Manuel González no cede y demuestra su valor en pista

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El líder de mundial de Moto2, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), continúa sin ceder ante sus rivales y demostró su valor en la pista al ser el más rápido en la primera tanda libre del Gran Premio de la República Checa de Moto2, en el circuito de Brno.

González marcó un mejor tiempo de 1:58.585, que se quedó muy cerca del récord absoluto de Moto2, que el belga Barry Baltus (Kalex) estableció el pasado año con un registro de 1:58.322.

PUBLICIDAD

Ya de entrada, el piloto local Filip Salac (Kalex) quiso dejar claras sus intenciones de ser 'profeta' en su tierra y marcó el mejor tiempo con 1:59.432 en su tercer giro, que ya era más rápido que el récord de vuelta rápida en carrera, establecido en 2025 por el estadounidense Joe Roberts (Kalex), casualmente su propio compañero de equipo, con 1:59.468.

Pero Salac no aguantó demasiado primero, pues por detrás de él y en el mismo giro, el tercero, el líder de la categoría, el madrileño Manuel González (Kalex), rodó en 1:59.148, con el australiano Senna Agius (Kalex) en el tercer puesto.

PUBLICIDAD

En otro punto de la pista, en la curva tres, se iba por los suelos otro de los protagonistas de la categoría, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), aunque pudo recuperar rápidamente su moto para regresar a la pista al no haberse parado el motor de la misma.

Por entonces, Collin Veijer ocupaba el noveno lugar, a unas siete décimas de segundo del líder.

La primera tanda libre transcurrió sin excesivos cambios hasta que se entró en los diez minutos finales, en los que Senna Agius se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:58.921, el primero en rodar en ese segundo con neumáticos nuevos, decisión adoptada por prácticamente todos sus rivales, por lo que era previsible que los tiempos comenzasen a bajar rápidamente.

PUBLICIDAD

Y así fue, pues Filip Salac fue el siguiente en mejorar, con 1:58.908, luego superado por 'Manugas' González, que rodó en 1:58.835 a apenas siete minutos del final de la tanda libre.

Tras ellos, fue el español Daniel Holgado (Kalex), quien rodó en 1:58.823 para ascender hasta el primer puesto con apenas doce milésimas de segundo de ventaja sobre González, que una vuelta más tarde lo batió con un registro de 1:58.585, ya muy cerca del récord absoluto de la categoría, en poder del belga Barry Baltus con 1:58.322.

PUBLICIDAD

Con González como líder, Daniel Holgado perdió la segunda posición en favor de Filip Salac, empeñado en destacar en su 'tierra', al rodar en 1:58.721, 102 milésimas de segundo más rápido que el 'pupilo' de Jorge Martínez 'Aspar'.

Ninguno de sus rivales pudo batir al líder del campeonato, que acabó la primera tanda libre como referente de la categoría, por delante de Filip Salac, Daniel Holgado, Senna Agius y el español José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, que protagonizó unas vueltas finales con un gran ritmo.

PUBLICIDAD

El segundo clasificado del mundial, el español Izan Guevara (Boscoscuro), acabó octavo a 663 milésimas de segundo de González, con 1:59.248. EFE