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El Elche arrancará la pretemporada el 1 de julio

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Elche (Alicante), 19 jun (EFE).- La primera plantilla del Elche arrancará la pretemporada el miércoles 1 de julio a las órdenes del nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi, quien fue presentado oficialmente este pasado jueves, según ha informado el club.

Los dos primeros días estarán destinados principalmente a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas de inicio de temporada. No obstante, los futbolistas también se vestirán de corto desde el primer día para comenzar a trabajar sobre el césped y realizar las primeras sesiones de entrenamiento.

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La preparación se desarrollará en las instalaciones del Díez Iborra, donde el cuerpo técnico encabezado por Martín Anselmi dirigirá el trabajo del equipo.

Además, el conjunto franjiverde llevará a cabo una concentración en La Finca Resort (Algorfa) del lunes 3 al sábado 8 de agosto para avanzar en su puesta a punto de cara al arranque de LaLiga.

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El club ha indicado que durante las próximas semanas irá definiendo y comunicando el calendario de encuentros de preparación que completarán la hoja de ruta del equipo franjiverde. EFE

pvb sm/jpd

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