'AlaZ' toma el relevo de 'El Rosco': así es la prueba final de 'Pasapalabra'

Madrid, 19 jun (EFE).- El concurso 'Pasapalabra' ha estrenado este viernes 'AlaZ', la nueva prueba final que releva a 'El Rosco', que es la adaptación de un formato de la televisión suiza que sustituye al histórico círculo de letras.

El presentador Roberto Leal ha conducido a Javier y David, que han empatado en el estreno de este formato, en el que la clave es ir adivinando las palabras a partir de una definición y de las que se conoce su número exacto de letras, es decir que se asemeja al tradicional juego de 'el ahorcado'.

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El objetivo de 'AlaZ', en la que los contrincantes pueden pedir pistas a cambio de tiempo, sigue siendo poner a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los participantes, y zanja el caso judicial por el que Atresmedia ha tenido que dejar de emitir el exitoso 'El Rosco'.

La transformación más visible afecta a la imagen de la prueba porque desaparece el tradicional círculo de letras de la anterior prueba. En 'AlaZ' se juega a partir de una línea de letras, una nueva imagen con nuevos grafismos, cabecera y música.

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También cambia la puesta en escena porque los concursantes ya no compiten desde los característicos atriles, sino desde cabinas individuales.

Otra diferencia: en 'El Rosco', cada definición estaba vinculada directamente a una letra y el concursante tenía que encontrar una palabra que comenzara o que la contuviera, y en algunas definiciones se admitía más de una respuestas válida.

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En 'AlaZ', no. Solo hay una solución válida, que el concursante tiene que averiguar a partir del número exacto de letras que aparecen en la pantalla y la definición que se facilita.

Los concursantes de 'AlaZ' pueden además pedir una pista cuando dudan de la respuesta, diciendo 'letra'. Eso sí, esa ayuda tiene contrapartida: sacrificar cinco segundos del tiempo disponible.

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Y es que la gestión del tiempo adquiere más importancia. Los contrincantes comienzan la prueba con un tiempo superior al que tenían en 'El Rosco', para compensar la posibilidad de perder segundos al solicitar pistas y el tiempo adicional que exige analizar la longitud de cada palabra. Pasa de 85 segundos a 110.

A ello se suma un nuevo elemento táctico: el concursante que haya acumulado más tiempo durante las pruebas anteriores, puede decidir si realiza el recorrido desde la A hasta la Z o en sentido inverso. Su contrincante tendrá que hacer el recorrido inverso.

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En 'AlaZ', aparecen en pantalla elementos como el tiempo disponible para cada concursante, la definición formulada por el presentador, el número de letras de la respuesta o la solución correcta una vez resuelta cada palabra.

De esta forma, el programa busca que los espectadores dispongan de más información para intentar resolver las definiciones al mismo tiempo que los concursantes, según la cadena. EFE

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