Espana agencias

Quevedo amplía de cuatro a quince conciertos su nueva gira con todas las entradas vendidas

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- El público de Quevedo ha necesitado unas pocas horas para agotar las más de 210.000 entradas de 15 de los 16 conciertos con los que finalmente arrancará su gira 'El Baifo Tour', ocho de ellos en el Movistar Arena de Madrid y siete en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Cuando a mediodía ha abierto la taquilla general, fuentes de su entorno ya avisaban de que cerca de 297.000 personas habían intentado adquirir localidades para los dos compromisos inicialmente convocados, el 9 y 10 de abril en la capital y el 1 y 2 de julio en la ciudad condal.

PUBLICIDAD

En solo dos minutos se han agotado las cerca de 60.000 entradas de esos cuatro conciertos, por lo que se han ido sumando nuevos "shows" en ambas ciudades que también han colgado el cartel de "todo vendido" progresivamente.

Finalmente Quevedo actuará en el Movistar Arena los días 9, 10, 11, 14, 15 de abril, así como el 17, 18 y 20 de mayo, sin posibilidad de convocar más eventos en Madrid por falta de disponibilidad del recinto, según han informado a EFE esas mismas fuentes.

PUBLICIDAD

En Barcelona estará el 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de julio, así como el 31 de mayo, séptima fecha en ser convocada en esta ciudad y también la última en agotarse poco antes de las 17 horas, solo cinco después del inicio de la venta general. En este caso se ha habilitado una fecha más el 1 de junio, cuya venta se ha iniciado inmediatamente.

La organización ha subrayado que se trata del recorrido "peninsular", lo que deja la puerta abierta a que en el futuro haya otras actuaciones al menos en territorio insular, habida cuenta sobre todo de que el disco que da título al "tour" está dedicado a Canarias.

'El Baifo', su tercer álbum de estudio, obtuvo una gran acogida las plataformas digitales hasta el punto de que los 16 temas que lo integran debutaron entre los veinte más escuchados de España.

De hecho, 'La graciosa' y 'Al golpito' siguen en el número 1 y 2 de la lista de canciones y el álbum no se ha movido de la primera posición desde su estreno hace 7 semanas, incluso a pesar de la residencia histórica de Bad Bunny en España, que le sigue en el número 2 tras aumentar en este país un 55 % sus escuchas en Spotify. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Alberto Parreira está en cuidados intensivos y entubado por un problema pulmonar

Infobae

Martin Pecar, primer refuerzo del Tenerife para la temporada 26/27

Infobae

El Villarreal anuncia un amistoso de pretemporada ante el Benfica en Portugal

Infobae

El Fenerbahçe ficha por cuarta vez al turco Ismail Kartal como entrenador

Infobae

Tommy Paul se cita con Davidovich en los cuartos de final de Queen's

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

ECONOMÍA

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

DEPORTES

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Estados Unidos da un visado a la madre del portero de Vozinha para que pueda ver el segundo partido de su hijo en el Mundial 2026

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés