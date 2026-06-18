Mulino alaba la garra de Panamá y pide no perder la esperanza tras la derrota ante Ghana

Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, alabó este jueves la "garra y la pasión" de la selección de Panamá y pidió a los jugadores y aficionados de la "Sele" no perder la esperanza tras la derrota por 1-0 ante Ghana el miércoles, en el estreno de ambas selecciones en el grupo L del Mundial 2026.

Los jugadores panameños "hicieron un gran, gran juego. El resultado no es lo que queríamos, pero esas son las cosas del deporte: unos ganan, otros pierden", agregó Mulino, durante su conferencia de prensa semanal.

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El presidente panameño siguió el partido desde la Arena Roberto Durán, en la capital, donde el Gobierno instaló una pantalla gigante, al igual que se hizo en varios coliseos de todo el país que abrieron sus puertas para recibir a los aficionados.

"Tenemos que seguir unidos detrás de la Sele, ahora más que nunca, con la esperanza grande de que todo es posible. Y, recuerden, que el último campeón de la copa mundial comenzó perdiendo el primer juego", dijo el jefe de Estado, que aclaró que las pantallas gigantes en los estadios seguirán disponibles para los próximos dos partidos de Panamá.

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La selección panameña rozó la victoria, dominó durante muchos minutos, perdonó en sus mejores ocasiones y acabó castigada en el tiempo añadido por Ghana, que venció por 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94.

Los próximos compromisos de la selección panameña serán ante Croacia, el 23 de junio en Toronto (Canadá), un encuentro en el que buscará mantenerse con vida en la competición; y frente a Inglaterra el 27 de junio en Nueva Jersey (EE.UU.). EFE

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