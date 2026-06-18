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La bolsa española cae el 0,09 % tras recientes récords y mantiene la cota de 19.400 puntos

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Madrid, 18 jun (EFE).- La bolsa española ha bajado este jueves el 0,09 % afectada por la recogida de beneficios y la caída de la mayoría de grandes valores, al ignorar la caída cercana al 4 % del precio del petróleo tras la firma del acuerdo de paz por Estados Unidos e Irán y la subida de Wall Street.

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El principal indicador del parqué, el IBEX 35, ha perdido 17,8 puntos, equivalentes a ese 0,09 %, hasta 19.404,1 puntos. En el año acumula unas ganancias del 12,11 %.

En Europa, con el euro en 1,1477 dólares (cambio del comienzo de marzo) y una caída del 0,21 %, París subió el 0,44 %; el índice Euro Stoxx 50 el 0,37 % (sigue en máximos históricos), el mismo porcentaje de subida de Fráncfort, en tanto que Milán ganó el 0,18 % y también registró un nuevo récord. Bajó Londres, el 1,04 %.

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La bolsa española ha registrado pequeñas pérdidas durante la mayor parte de la sesión por la recogida de beneficios tras lograr cuatro máximos históricos seguidos al cierre en las jornadas previas.

Al principio de la sesión estaban condicionadas por la caída superior al 1 % de Wall Street el miércoles, después de que la Reserva Federal sugiriera que podría subir los tipos de interés en otoño por la elevada inflación y tras haberlos mantenido en el rango del 3,5 %-3,75 %.

El mercado nacional apenas se beneficiaba de la caída del 2 % del precio del petróleo tras la firma del acuerdo de paz por Estados Unidos e Irán, que ya ha entrado en vigor y que permitirá abrir el estrecho de Ormuz por donde pasaba el 20 % del crudo que se consumía en el mundo.

Tampoco le había influido mucho la situación de las plazas asiáticas, donde esta mañana registraron nuevos récords Seúl y Tokio tras subir el 2,25 % y el 1,65 %, respectivamente, mientras que Shanghái cayó el 0,43 % y Hong Kong el 1,59 %.

Hoy hubo otras decisiones de política monetaria: en el Reino Unido se mantenían en el 3,75 %; en Suiza en el 0 % y en Noruega en el 4,25 %, pero aventuraba próximas subidas, mientras que Indonesia los elevaba un cuarto de punto, hasta el 5,75 %.

Tras mejorar la actividad manufacturera en junio en el este de Estados Unidos y caer levemente las peticiones semanales de subsidios de desempleo (de 230.000 a 226.000), Wall Street abría con ganancias del 0,8 % para el índice Dow Jones.

Al final de la sesión, aunque se reducían las ganancias del parqué neoyorquino al 0,3 % la bolsa española llegó a subir levemente antes del cierre, aunque terminó con esa mínima caída después de los récords recientes.

De los grandes valores ha destacado la caída del 2,52 % de Repsol (tercera mayor del IBEX); BBVA ha cedido el 0,69 %; Telefónica el 0,62 % y Banco Santander el 0,1 %. Subieron Iberdrola, el 0,68 %, e Inditex el 0,11 %.

La mayores caídas del IBEX correspondieron a valores que habían repuntado bastante recientemente: Indra cedió el 5,02 %; ArcelorMittal el 3,32 %, seguidos por Repsol, en tanto que Acciona Renovables perdió el 2,15 % y Cellnex el 1,34 %.

Subieron IAG, el 1,87 %, por la caída del petróleo y el anuncio de dividendo; Acciona el 1,37 %; ACS el 1,32 %, Redeia el 1,26 % y Fluidra el 1,2 %.

En el mercado continuo destacaron la bajada del 5,66 % de Duro Felguera y la subida del 2,97 % de Airtificial.

El barril de petróleo brent bajaba el 3,61 % al cierre bursátil, hasta 76,68 dólares, con lo que continúa en niveles del comienzo de marzo pasado, mientras que el west texas intermediate (WTI) cedía el 3,39 %, hasta 74,19 dólares. EFE

(foto) (vídeo)

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