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Hiba Abouk y Esther Acebo, dos actrices para un mismo personaje en 'Cucaracha'

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Madrid, 15 jun (EFE).- Hiba Abouk realiza su primera incursión en el teatro con 'Cucaracha', un texto de la dramaturga escocesa Sam Holcroft, en el que se alterna como protagonista con Esther Acevo, que en la actualidad está embarazada.

Excepto en el teatro musical o en la ópera donde son habituales dos elencos, en el teatro de texto esta circunstancia no es habitual.

"Es una manera de ver la pieza con matices distintos", ha señalado este jueves Ruperto Merino, gestor de los Teatros del Canal donde está programada a obra del 20 al 28 de junio (20 al 24 Esther Acebo, del 25 al 28 Hiba Abouk).

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"Me alegro de haber encontrado a dos actrices como la copa de un pino, con una capacidad de trabajo enorme", ha señalado el director Julián Fuentes.

Hiba Abouk ha añadido que el proceso ha sido muy enriquecedor porque "cada una ha dado su versión sobre él y el director nos ha dejado fluir". Algo que Esther Acevo ha confirmado para destacar que "hay cosas que siempre se pueden hacer diferentes".

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Julián Fuentes ha realizado la versión de 'Cucaracha', una obra que también dirige y para el que cuenta con un elenco muy audiovisual: Esther Acevo (Estocolmo en 'La casa de papel'), Hiba Abouk ('El príncipe) o Julián Peña ('El cautivo') además de Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann.

La obra se sitúa en un centro educativo, en un aula aparentemente normal, pero situado en una zona de conflicto bélico, donde una profesora intenta enseñar a sus alumnos, convencida de que la educación es la clave para formar individuos libres.

El director ha reseñado la "calidad del texto" que ha comparado a los primeros de Calderón o Shakesperare y ha destacado la apuesta de productores emergentes, Javier Amann y Nakarey y Claudia Suárez, para sacar el proyecto adelante e intervenir sobre el "mundo que se está creando".

Amann incide en que ahora es el momento de sacar un texto como este porque hay "una violencia muy visible, no solo por las guerras sino porque hay otra más cotidiana que se nos cuela en nuestras vidas".

Nakarey apunta que es en nuestro espacio laboral o familiar donde no somos ajenos a los abusos sexuales o de poder "y nos gusta pensar que en el teatro podemos aportar algo para hacer una reflexión".

Un texto que habla sobre la amistad, la resiliencia y la maternidad, ha destacado Suárez.EFE

(foto)

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