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Extinguido el incendio forestal de Xermade (Lugo) tras calcinar 36 hectáreas

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Santiago de Compostela, 18 jun (EFE).- El incendio forestal que afectaba al municipio de Xermade (Lugo) ha sido dado como extinguido este jueves tras calcinar 36 hectáreas, ha informado la Consellería do Medio Rural.

El fuego ha sido extinguido a las 13:56 horas y ha afectado principalmente a monte raso, con 25 hectáreas, mientras que las 11 restantes correspondieron a arbolado.

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El incendio se declaró a las 14:51 horas del lunes en la parroquia de Roupar y en las labores de extinción participaron de forma acumulada dos técnicos, 14 agentes, 20 brigadas, 21 motobombas, una pala, cinco helicópteros y siete aviones.

También está extinguido, desde anoche, el incendio de Boborás (Ourense), tras quemar un total de 277,58 hectáreas, la mayoría de monte raso.

El otro incendio forestal que generó preocupación en Galicia en los últimos días, el de Padrón (A Coruña), permanece controlado desde las 20:49 horas del miércoles y ha quemado 350 hectáreas, según las últimas estimaciones. EFE

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