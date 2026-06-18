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Expertos piden educar ante "el negocio del odio" en la red y "la violencia rentable"

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Logroño, 18 jun (EFE).- Expertos académicos europeos han pedido este jueves educar al ciudadano ante el "negocio del odio" en internet y frente a "la violencia rentable".

Estos son algunas de las conclusiones de la jornada organizada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en la que se ha analizado la infraestructura técnica y económica tras la difusión interesada de mensajes de odio a través de las plataformas.

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"La difusión masiva del odio digital no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una lucrativa infraestructura técnica y económica", ha detallado la UNIR en una nota, en la que ha añadido que en este debate se ha evidenciado que las redes premian la violencia por su alta rentabilidad en la "economía de la atención".

Por ello, los expertos han urgido a dotar a los ciudadanos de una alfabetización crítica para desactivar esta manipulación.

Entre los participantes han figurado Elías Said y Julio Montero, codirectores del proyecto Hatemedia de UNIR, financiado por el Ministerio de Ciencia y que ha creado una base de datos con más de 7.200 términos asociados a expresiones de odio en español.

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Said ha detallado que el 80 % de los mensajes de odio son “de baja intensidad” y Montero ha dicho que "una cosa es el odio y otra son los discursos del odio"; mientras que Valerio Basile, de la Universidad de Torino (Italia), ha subrayado que "la soberanía digital es un tema técnico, pero, sobre todo, político y de responsabilidad".

En esta línea, Pedro Jerónimo, de la Universidade de Beira Interior (Portugal), ha apelado a la responsabilidad colectiva en la viralidad; y Pablo Picazo, de la Universidad de Halmstad (Suecia), se ha referido a "la correlación directa entre el mensaje de odio y el acceso al poder político de los partidos de la oposición".

También ha intervenido Max Römer Pieretti, de la Universidad Camilo José Cela, quien cree que "estas plataformas se están convirtiendo en verdaderos entramados semióticos diseñados específicamente para odiar".

Virginia Martín, de la Universidad de Valladolid, ha reclamado un marco de corresponsabilidad que penalice al emisor y a los intermediarios tecnológicos para que "no haya carta blanca".

Durante la jornada, Sergio D'Antonio Maceiras, de la Universidad Politécnica de Madrid, ha citado la responsabilidad de las tecnológicas mediante el concepto de 'omisión de socorro', ya que "no se puede dejar todo el peso en el usuario porque las empresas se están lucrando con este negocio de la ira".

A este respecto, Jacobo Herrero, de la Universidad de Valladolid, ha añadido que "el odio actual ya no se refiere solo a colectivos vulnerables o minoritarios", dado que "hay un odio político o ideológico que engloba a muchos más usuarios y la legislación no lo contempla”. EFE

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