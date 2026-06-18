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David Sánchez, la joya de la cantera del Real Madrid, se marcha al Getafe

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Madrid, 18 jun (EFE).- David Sánchez Miralles, considerado una de las joyas de la cantera del Real Madrid, jugará a partir de la próxima temporada en las categorías inferiores del Getafe, según confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales.

"El niño maravilla", como es conocido el chaval de 12 años, hará el trayecto inverso al habitual y cambiará de aires para continuar su formación en un club teóricamente inferior después de varios años en el Real Madrid. "Hoy acabo mi etapa en el Real Madrid. Llegué hace tres años desde Novelda, mi familia y yo lo dejamos todo por venir a Madrid. Nunca hubiese imaginado vivir todo lo que he vivido", explicó.

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David Sánchez fue una de las figuras del torneo de la 'Liga Promises' y destaca por su calidad técnica y desparpajo a la hora de encarar a sus rivales. Además, tiene una gran visión de juego y ha deslumbrado en los torneos de fútbol base.

En el citado comunicado, dio las gracias a todas las personas que creyeron en él durante su etapa en el Real Madrid: "Sois los que me dais fuerzas para seguir adelante. Voy a echar muchísimo de menos a mis grandes amigos, mis compañeros de equipo. Nos veremos seguro por los campos. Sois personas maravillosas, vosotros y vuestras familias", señaló.

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"Gracias a mis entrenadores estos últimos años José Villasevil, Javier Rubio, Rubén el segundo entrenador del año pasado, Mario Madrid, Jero y David Valentín, a Miguel el enfermero, gracias por cuidarme. Con vosotros he aprendido mucho y he sido feliz", añadió.

Además, también quiso dar las gracias a todas las personas que no creyeron en él porque con ellos aprendió "a jugar al fútbol con las alas cortadas" y le hicieron más fuerte mentalmente. "Eso me va a venir muy bien para conseguir mi sueño de ser profesional", apuntó.

En el Getafe, David Sánchez espera encontrar una etapa "de calma y felicidad" haciendo lo que más le gusta que, según destacó, es "disfrutar" de su juego, de su deporte favorito y de conectar con compañeros.

"Somos niños, para nosotros el fútbol es un juego muy divertido y queremos convertirlo en algo profesional, pero más adelante", manifestó.

Una de las claves de la llegada de David Sánchez al Getafe ha sido la presencia en el club azulón de Sergio Pachón, director de fútbol base de la entidad presidida por Ángel Torres, y de Javier Madrid, responsable de captación.

Desde la cercanía, ambos transmitieron un proyecto que convenció a la familia de David Sánchez, seducida por la metodología de trabajo de las categorías inferiores del Getafe. EFE

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