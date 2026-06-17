Illa, sobre Sánchez: "Creo que es el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España"

Barcelona, 17 jun (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha definido este miércoles al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como "el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España".

En la sesión de control al Govern llevada a cabo en el Parlament, el presidente del grupo del PPC, Alejandro Fernández, le ha preguntado a Illa si "sigue poniendo la mano en el fuego" por Sánchez.

PUBLICIDAD

El president socialista ha contestado: "Creo que es el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España".

En su intervención, Fernández ha señalado que Illa "puso la mano en el fuego" por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el ex alto cargo de Moncloa Paco Salazar y por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

PUBLICIDAD

Por su posición con el caso de Zapatero, ha augurado Fernández, al presidente catalán se le "achicharrará" la mano, así como "se la quemará" por seguir respaldando a Sánchez.

El dirigente del PPC solo ve posibles "tres opciones": "O no sabe usted elegir aliados, o no se entera de absolutamente nada o directamente comparte fechorías con estos sujetos". "La situación es insostenible", ha resuelto.

PUBLICIDAD

En otro momento de la sesión de control, en respuesta a una pregunta del presidente de ERC, Josep Maria Jové, Illa ha sostenido que "se debe hacer todo lo que se pueda para prevenir" la corrupción y, si esto no se logra, "actuar con la máxima contundencia".

Ha expresado su "compromiso" con que él actúa y actuará en los ámbitos institucionales y políticos en los que tiene "responsabilidad".

La presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, también ha hecho referencia a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE: "Usted sigue sin dar explicaciones sobre la presunta corrupción de su partido. ¿Qué más debe pasar para que comparezca en el Parlament? ¿Cuántas joyas más deben aparecer?", se ha preguntado. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)