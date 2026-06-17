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El impacto de Lamine Yamal y Nico en el once: 11 triunfos, 4 empates y 1 Eurocopa

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- "No me acuerdo nunca de los ausentes, pero Lamine Yamal y Nico Williams son dos futbolistas diferenciadores", apuntó el pasado lunes Luis de la Fuente, el seleccionador español, pendiente de disponer de los dos en el once inicial, en el que han sido una garantía de once triunfos, cuatro empates, 35 goles y una Eurocopa.

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El campeonato continental en Alemania 2024 lo ganó desde su desborde por los extremos, desde el impacto en su fútbol, desde el descaro, el talento, el regate y la velocidad de Lamine Yamal, ahora con 18 años, camino de los 19, y Nico Williams, que juega su segundo Mundial con apenas 23, tras disputar el torneo en Catar en 2022.

Los dos compartieron la alineación titular en seis de los siete encuentros de la Eurocopa. Desde el 0-3 contra Croacia, con una asistencia de Lamine Yamal, hasta la final en el estadio Olímpico de Berlín, con el triunfo por 2-1 ante Inglaterra. En el primero de los dos tantos contribuyeron los dos. Lamine Yamal como pasador y Nico Williams como autor.

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También jugaron juntos -y ganaron- los duelos contra Italia (0-1), en la primera fase; Georgia (4-1) en los octavos de final, con una asistencia de Lamine Yamal y un gol y un pase decisivo de Nico Williams; en los cuartos ante Alemania, por 1-2, aunque ninguno de los dos disputó la prórroga decisiva, y en las semifinales frente a Francia, cuando el extremo derecho desató la reacción de España con un golazo tremendo desde lejos (2-1).

Va más allá de la Eurocopa. Nico Williams y Lamine Yamal han compartido once de inicio en 15 partidos hasta ahora como internacionales absolutos. No sufrió España ninguna derrota (a nivel general tan solo ha sufrido dos en la era Luis de la Fuente, la segunda de ellas por 0-1 ante Colombia, con ellos como revulsivos en el tramo final), por 11 victorias.

Su primera titularidad coincidente fue el 12 de septiembre de 2023, en el 6-0 de España a Chipre. Lamine Yamal, que había debutado tres días antes en el 1-7 a Georgia, además con un gol a pasa de su amigo Nico (entonces fue suplente el extremo del Barcelona, en su estreno), disputó 61 minutos. Su compañero por la otra banda jugó el primer tiempo, en el que ya entregó dos pases de gol también.

Con ellos en el once, España también doblegó por 5-1 a Irlanda del Norte, por 5-4 a Francia en las semifinales de la Liga de Naciones 2025, por 0-3 a Bulgaria y por 0-6 a Turquía. Cinco victorias que añadir a las seis de la Eurocopa.

También hubo cuatro empates: 3-3 ante Brasil, 0-0 con Serbia, 3-3 con Países Bajos y 2-2 con Portugal en la final de la Liga de Naciones, aunque en ese caso fueron derrotados en los penaltis.

Durante sus 15 partidos juntos en la alineación titular de Luis de la Fuente, España en total marcó 35 goles en el tiempo que permanecieron ambos a la vez sobre el terreno. Es más, cuatro los marcó Lamine Yamal y otros cuatro los logró Nico Williams, aparte de once asistencias del primero y otras seis del segundo, para una contribución ofensiva entre los dos de 26 tantos. Sólo en uno no hubo gol, en el 0-0 contra Serbia.

Vitales entonces, también lo son ahora. Los echó de menos España contra la cerrada selección de Cabo Verde, ultradefensiva, a la espera de qué era capaz de hacer el conjunto español. La entrada de Lamine Yamal fue un impulso, insuficiente en cualquier caso para desnivelar el marcador entre la falta de tino y las paradas de Vozinha.

“La frescura de Lamine y Nico es la que es. Hemos intentado esperar un poco para no cerrar ventanas”, aludió De la Fuente en la rueda de prensa posterior al decepcionante 0-0 contra Cabo Verde sobre la inclusión de ambos en el encuentro, ya en el tramo final. El extremo del Barcelona entró en el minuto 71. El del Athletic Club debió aguardar hasta el 87.

No sólo eran sus recientes recuperaciones de sendas lesiones musculares (se unieron al trabajo con el grupo los días previos al debut en el estadio de Atlanta, con la limitación de riesgos que conlleva su puesta a punto), sino el hecho de que no competían desde hace tiempo. El último partido de Lamine Yamal fue el 22 de abril. El de Nico, el 11 de mayo. Y el estreno ante Cabo Verde fue el 15 de junio. Requiere un rodaje. Un reencuentro del ritmo y la competición pura.

Arabia Saudí asoma ahora en la segunda jornada. El empate dispara la necesidad de España, aligerada porque se dio el mismo resultado, en su caso 1-1, entre el conjunto saudí y Uruguay horas más tarde. La duda de si es ya el momento de Lamine Yamal y Nico Williams juntos de nuevo en el once, tan diferenciales como son para Luis de la Fuente. La selección los necesita. EFE

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