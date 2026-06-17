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El desmantelamiento de la nuclear de Garoña (Burgos) avanza con seguridad, según el CSN

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Burgos, 17 jun (EFE).- El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Quintana Martín Galíndez, Burgos) avanza de forma "adecuada", cumpliendo con los requisitos de seguridad y protección radiológica y sin que se haya registrado ningún incidente destacado, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El organismo regulador ha mantenido una reunión del Consejo Local de Información en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina para analizar el resultado de las actividades de supervisión y control desarrolladas en la central nuclear durante 2025, en el marco de la primera fase de su desmantelamiento.

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Garoña avanza en el proceso de desmantelamiento de forma adecuada, y cumple con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica, según la información facilitada en la reunión por la jefa de proyecto de la central, María Teresa Sánchez Hernando, ha informado el CSN en nota de prensa.

El pasado 2025 se llevaron a cabo 14 inspecciones relativas a preparación ante emergencias, gestión de residuos radiactivos, protección frente a condiciones meteorológicas extremas, gestión de residuos de media y baja actividad, programas de protección radiológica operacional, prevención de incendios y vigilancia ambiental.

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Todos los indicadores de funcionamiento de la central fueron catalogados como de baja importancia para la seguridad, es decir, con el color verde.

Además, los dos incidentes registrados el pasado año se clasificaron con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) -la categoría más baja-, al no haber tenido repercusión sobre los trabajadores, la población ni el medioambiente.

En el encuentro se ha analizado también la modificación de diseño para la ampliación de la capacidad del Almacén Temporal Individualizado (ATI) –lugar en el que se aloja el combustible gastado-.

Garoña tiene capacidad para albergar hasta 60 contenedores modelo ENUN 52B, lo que permitirá completar el vaciado de la piscina, previsto para el primer trimestre de 2028; actualmente cuenta con 21 contenedores cargados frente a los 13 existentes al cierre de 2025.

La reunión ha estado presidida por el subdirector general de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Jesús Tardón, y ha contado con el alcalde del Ayuntamiento de Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza; el director de la planta, Manuel Ondaro; y miembros de la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC).EFE

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