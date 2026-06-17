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Denuncian el desahucio en Córdoba de una mujer víctima de violencia de género y de su hijo

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Córdoba, 17 jun (EFE).- La Plataforma Stop Desahucios ha denunciado el desahucio en Córdoba de una mujer de 64 años, con una enfermedad cardíaca y víctima de violencia de género, junto a su hijo.

En un comunicado, la plataforma ha señalado que, tras varios días negociando con la Junta de Andalucía, esta se niega "solicitar al juzgado la suspensión del desahucio".

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La afectada, Maika Aragón ha explicado que en 2010, cuando era víctima de violencia de género, acabó siendo ella la que salió del domicilio familiar, para alejarse cuanto antes de su agresor y no demorar el intentar sanarse y rehacer su vida.

Desde su separación estuvo acogida en casa de una amiga hasta 2013, cuando le adjudicaron una vivienda de alquiler gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de AndalucÍa (AVRA) que llevaba 8 años cerrada, sin ser habitada y con múltiples desperfectos que fue arreglando la propia familia.

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En ese tiempo "parecía que todo iba a ir bien, pero quebró la empresa" en la que trabajaba Maika, por lo que empezó a tener dificultades para pagar el alquiler.

Desde que la afectada llegó a la plataforma antidesahucios, esta ha intentado negociar con la administración pública un nuevo acuerdo de alquiler que pueda pagar, pero AVRA "se niega a negociar otra solución que no sea el lanzamiento de madre e hijo, ambos en tratamiento psiquiátrico", que está previsto para el próximo viernes.

La plataforma Stop Desahucios ha denunciado que "este desahucio no podría haberse activado si el escudo social que impedía a grandes tenedores de viviendas desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional siguiese vigente".

"Para AVRA sería muy sencillo paralizarlo, pero prefieren dejar a Maika y a su hijo en la calle", según la plataforma, que ha señalado que "con una llamada de la delegada se solucionaría todo. Para una mujer víctima de violencia de género con insuficiencia cardíaca, lo más contraindicado es lo que está sufriendo". EFE

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