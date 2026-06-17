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COI alerta a Ecuador de posibles sanciones por intervenir Comité Olímpico y pide reunión

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Guayaquil (Ecuador), 17 jun (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió este miércoles una reunión con el Gobierno ecuatoriano tras conocer de la intervención estatal temporal al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), una decisión que les genera "gran preocupación" y que podría terminar en posibles sanciones que afecten la participación en deportistas del país andino en futuras competiciones.

"Esta resolución constituye una clara interferencia gubernamental y una violación de la Carta Olímpica. Por ello, solicitamos respetuosamente que reconsideren esta decisión; de lo contrario, el COE quedaría expuesto a las medidas de protección previstas en la Carta Olímpica", se señala en una carta enviada este miércoles por el COI a la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar.

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El organismo internacional señaló que entre las medidas que se pueden tomar está la "suspensión o retirada del reconocimiento" del comité olímpico nacional, por lo que, si eso ocurre, "ninguna delegación ecuatoriana podría participar ni representar al Ecuador en competiciones multideportivas".

Esto incluye a "los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y cualquier otro evento multideportivo en el que el COE participe habitualmente", se detalló.

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El viceministro del Deporte ecuatoriano, Roberto Ibáñez, señaló que lo importante de esa carta era que el Gobierno consiguió una reunión con el COI para "dar su versión", una cita en la que también deberán estar los directivos del COE.

"Hemos recibido una carta del Comité Olímpico Internacional donde nos invitan a una reunión para tratar este tema y evitar una futura sanción. Esta es la gran oportunidad que hemos estado buscando como Gobierno para presentar nuestra postura debidamente argumentada. La leyes del país se respetan", escribió en su cuenta de la red social X.

El ministerio señaló el lunes que la intervención del COE era "una medida con la que el Gobierno busca garantizar la continuidad de las funciones de la institución y la adecuada atención a los deportistas", tras los problemas registrados con la reelección de Jorge Delgado como presidente de dicho organismo en mayo de 2025.

Delgado fue reelegido como presidente del COE, contando con el aval del COI, pero no ha sido reconocido por los organismos locales, en unas elecciones en las que venció precisamente a Ibáñez, que en noviembre del año pasado asumió la cartera de Deportes.

En ese entonces, Ibáñez dijo que la directiva de Delgado no podía ser reconocida por una prohibición de reelección continua en organismos deportivos, ya que había estado en directorios anteriores.

Jefferson Pérez, el primer atleta ecuatoriano en ganar medallas olímpicas y que fue elegido como vicepresidente del directorio de Delgado, invitó a Ibáñez a trabajar en conjunto en beneficio del deporte nacional.

Sin embargo, las discrepancias continuaron hasta que el pasado lunes el Gobierno designó como representante legal temporal del COE a Noelia Carolina Caicedo, quién, se indicó, "tendrá la responsabilidad de liderar la regularización administrativa de la entidad y convocar a elecciones conforme a la Ley". EFE

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