Aminetu Haidar: la juventud saharaui no cree en la resistencia pacífica, sino en la guerra

Las Palmas de Gran Canaria, 17 jun (EFE).- La activista saharaui Aminetu Haidar ha advertido este jueves de que la juventud de su país ha perdido la confianza en la comunidad internacional y en Naciones Unidas, lo que está provocando un creciente apoyo a la vía armada frente a la resistencia pacífica, tras décadas sin avances en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

"La nueva generación ya no cree en la resistencia pacífica. Están todos en favor de la guerra, de las armas. Es muy lamentable, pero puedo entenderles porque la comunidad internacional es indiferente, no quiere aplicar el derecho internacional", ha afirmado Haidar durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la presentación de la película-documental 'Aminetu'.

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Haidar ha advertido además de que los jóvenes saharauis consideran que "los derechos humanos son eslóganes" y "ya no tienen ningún tipo de confianza en la comunidad internacional", por lo que ven también en Gaza y en el Líbano, por lo que "llegará un día donde ningún saharaui va a creer en Naciones Unidas".

Aminetu Haidar, conocida internacionalmente por la huelga de hambre que protagonizó durante 32 días en el aeropuerto de Lanzarote en 2009, ha denunciado que, tras más 50 años de la salida de España del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui sigue sufriendo "el exilio, la represión y la privación de derechos básicos".

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La defensora saharahui, que vive en El Aaiún, ha asegurado que continúan las detenciones arbitrarias y la tortura, y que actualmente hay al menos 19 activistas encarcelados, algunos con penas de cadena perpetua.

En ese contexto, ha criticado el cambio de posición del Gobierno español en 2022, al considerar que supuso un respaldo a las pretensiones de Rabat y el paso a una posición en la que "no denuncia las violaciones que Marruecos está cometiendo a diario contra ciudadanos inocentes y contra nosotros como defensores de derechos humanos".

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"España nos ha traicionado y sigue con su traición", ha sostenido al señalar que, tras el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en el Sáhara "se ha agravado porque Marruecos se siente muy cómodo, está disfrutando de la impunidad total", apoyado por España, Francia y Estados Unidos.

El periodista y guionista de la película-documental, Nicolás Castellano, ha señalado que "no deja de ser llamativo que un gobierno que defiende tanto el multilateralismo y la legalidad internacional y que se posiciona en contra de la ocupación de Ucrania o de los territorios palestinos, esté a favor de la ocupación del Sahara".

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Haidar ha denunciado también que la UE no ha respetado las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecen que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos y que la explotación de sus recursos naturales vulnera el derecho internacional.

Durante la rueda de prensa, la directora del documental, Lucía Muñoz Lucena, ha explicado que 'Aminetu', estrenado el pasado marzo en el Festival de Cine de Málaga tras más de dos años de investigación, pretende "romper el silencio mediático" sobre este conflicto y visibilizar la situación tanto dentro del Sahara como en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

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Muñoz ha explicado que el equipo optó por el formato de documental con estructura de 'thriller' para ampliar el alcance del mensaje y conectar con un público más amplio, utilizando la intriga como herramienta narrativa para ir desentrañando las violaciones de los derechos humanos que, asegura, sufre el pueblo saharaui. EFE

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