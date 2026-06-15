La hoja de ruta del PP catalán alerta del islamismo radical y elude los pactos con Junts

Barcelona, 15 jun (EFE).- La nueva hoja de ruta del PP catalán, que se debatirá en su congreso del próximo 27 de junio, avisa de la "amenaza" del fundamentalismo islamista para las sociedades democráticas europeas, erige al partido como la alternativa al nacionalismo y al socialismo y no aborda la política de pactos.

Así consta en la ponencia política del partido, que este lunes ha presentado su coordinador, el senador Juan Milián, junto con los otros dos redactores del texto, el exdiputado del Parlament Fernando Sánchez Costa y la portavoz adjunta del PPC en el Parlament, Lorena Roldán.

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"Reconstruir" Cataluña y pasar página de la "decadencia" tras décadas de gobiernos nacionalistas y socialistas con una alternativa basada en la libertad, el orden y la prosperidad es el eje de la ponencia, que quiere "recuperar la mejor Cataluña" y superar "las ideologías del pasado".

Los populares catalanes sitúan la libertad como "el principio irrenunciable que inspira" su proyecto político, así como el nexo de unión de las tradiciones políticas que conforman su espacio político: el liberalismo, el conservadurismo y el humanismo cristiano.

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En este texto no se aborda la política de pactos de la formación, a diferencia de la ponencia política del PP nacional, donde el líder del PP catalán pactó una enmienda con la dirección para establecer que "la defensa del Estado, la Nación y el orden constitucional sean objetivos irrenunciables".

En un contexto marcado por el ascenso de Vox y Aliança Catalana, la ponencia hace énfasis en advertir de los "riesgos" del fundamentalismo islamista, que identifica como "uno de los desafíos más importantes" de las democracias europeas, y avisa que es "incompatible" con los principios básicos de una sociedad libre.

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"Se está convirtiendo en una amenaza para la libertad", alerta el documento, que recalca la diferencia entre el islam, "una religión respetable y amparada por la ley", y el fundamentalismo islamista, "una ideología totalitaria que pretende someter la libertad individual, la igualdad entre hombres y mujeres, el pluralismo y la ley civil a una interpretación extremista de la fe".

Sobre esta cuestión, aboga por la prohibición del burka y el niqab y señala que en Cataluña "ya hay quien levanta comunidades al margen de las normas comunes de convivencia" y llama a combatirlo "con firmeza y sin complejos": "Más seguridad, la ley aplicada por igual a todos y una integración que exige respeto a nuestras leyes como condición, no como aspiración".

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En el ámbito de la inmigración, señala que Cataluña "siempre ha sido tierra de acogida" y defiende la llegada de inmigrantes de forma "legal" y "ordenada", priorizando la hispanoamericana: "Se integra entre nosotros con una naturalidad que debemos saber aprovechar". EFE