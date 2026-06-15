Jueces y fiscales aplauden la convocatoria de plazas y piden que no sea una medida aislada

Madrid, 15 jun (EFE).- Las principales asociaciones de jueces y fiscales han celebrado este lunes la convocatoria de 700 plazas que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque advierten de que no debería ser una medida aislada, sino que debería tener continuidad los próximos años.

El BOE ha publicado este lunes la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, de las que 575 serán por oposición y 125 corresponderán a magistrados por el denominado cuarto turno.

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Así, se convocará una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

"La convocatoria de nuevas plazas para el acceso a la Carrera Judicial, tanto por oposición libre como por el denominado cuarto turno, constituye una noticia positiva que merece ser recibida con satisfacción", destaca en un comunicado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de asociados.

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Desde la asociación, confían en que esta convocatoria no sea una medida aislada, sino el comienzo de una política sostenida de refuerzo de la Carrera Judicial, acompañada de la creación efectiva de plazas, de nuevos órganos judiciales y de los medios materiales y personales necesarios para garantizar una Justicia más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos.

Y destacan que, aunque hoy es un día para congratularse por esta convocatoria, también resulta oportuno recordar que durante años se sostuvo que una ampliación significativa de plazas no era posible en un contexto de prórroga de los presupuestos generales del Estado. "Ello demuestra que, cuando existe voluntad política, es posible adoptar decisiones ambiciosas".

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El portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha celebrado esta convocatoria, que considera que contribuirá a mejorar el servicio público de la Administración de Justicia, paliará en parte el déficit que sufren estos cuerpos y permitirán sustituir las plazas que faltan por jubilaciones.

"Si en años anteriores apenas se convocaban 200 plazas, la convocatoria que hoy se ha confirmado es un primer paso que debe tener continuidad en años venideros, para mantener un ritmo de incorporación que permita no sólo mantener los recursos actuales, sino incrementarlos y acercar a España a la ratio Europa", ha subrayado Rodríguez.

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A su juicio, esta medida, junto con la reciente ampliación del número y dotación de las becas “Seré”, constituyen una acertada política de impulso para dotar a España de una judicatura y fiscalía de tamaño suficiente y adecuado a las necesidades que acarrea el aumento de población y de la litigiosidad.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) Roberto García, ha señalado a EFE que se trata de una buen noticia, pero "tendría que haber cada año muchas convocatorias sucesivas de este tipo para suplir la grave carencia de jueces y magistrados titulares, sobretodo teniendo en cuenta el gran número de jubilaciones forzosas y voluntarias que ya está habiendo y las que se prevén en los próximos años".

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En todo caso -continúa- incide en la "inaceptable sobrecarga de trabajo que padecen los jueces y magistrados, y en la necesidad de adoptar medidas de autorregulación y protección de la salud".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, se ha mostrado satisfecha con la convocatoria y ha destacado la importancia de que las plazas de fiscales se ofrezcan al turno libre de oposición, "que consideramos que es el sistema de acceso que responde a los principios de mérito, capacidad, objetividad y transparencia".

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En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, quien, no obstante, ha lamentado que el número de plazas de jueces sea el doble que la de fiscales.

Mientras, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, considera este anuncio una noticia muy positiva, aunque ha destacado que no se puede quedar en algo puntual, sino que tiene que ser prolongado en el tiempo.

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"Tiene que haber un plan de Recursos Humanos y tiene que darse un avance fundamental en el paso de la investigación al Ministerio Fiscal", ha señalado. EFE