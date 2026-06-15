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El PSOE atribuye a Cerdán los viajes pagados a Leire Díez y desvincula al resto de la Ejecutiva y a la gerente

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha responsabilizado a su antecesor, Santos Cerdán, por el pago de viajes a la exmilitante Leire Díez y sostiene que no tenía que pedir autorización a nadie más, al tiempo que ha defendido al resto de integrantes de la Ejecutiva Federal y a la gerente, que, a su juicio, no estaban al tanto de presuntas irregularidades.

Torró considera que la llamada 'fontanera' del PSOE pasaba "desapercibida" como otros muchos militantes a los que, dice, se les han podido pagar viajes y dietas.

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En todo caso ha reducido las presuntas irregularidades de Cerdán a un "comportamiento individual" que no conocían el resto de integrantes de la Ejecutiva Federal porque ninguno hubiese tolerado que actuase "al margen de la legalidad".

La 'número tres' del PSOE ha hecho estas declaraciones después de un nuevo informe de la Unidad Central Opertativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este mismo lunes en el que señala que Cerdán dio la orden de que "cualquier viaje" solicitado por Díez se autorizase y se pagase con recursos del partido.

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Además ha vuelto a defender a la gerente del partido, Ana María Fuentes, que "tiene todo el apoyo de la dirección" porque firmó contratos "legales" y ha vuelto a cargar contra Cerdán, señalando que tendrá que responder por sus actos "individuales".

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