El PP pide al Gobierno que impulse medidas para prevenir el olvido de menores en vehículos

Madrid, 15 jun (EFE).- El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha planteado una batería de medidas para prevenir el abandono de menores de edad en vehículos como el ocurrido el pasado mes de mayo en Brión (A Coruña), donde una niña de dos años murió tras ser olvidada por su padre en un coche durante horas.

A través de una proposición no de ley, el PP plantea a la Dirección General de Tráfico (DGT) que realice "campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos" y sobre las medidas preventivas que ya existen.

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El PP reclama, asimismo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan un registro estadístico "sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos".

Además, el PP también propone la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero ("Rear Seat Reminder") en los vehículos que se vendan en España, y que se analicen posibles líneas de ayudas para comprar dispositivos antiabandono en sillitas infantiles.

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Estas ayudas, según plantea el PP, irían dirigidas a las familias con menores de cuatro años y cuyos vehículos no dispongan de sistemas de aviso en los asientos traseros.

Además del caso de la niña de A Coruña, los populares recuerdan el fallecimiento de un menor de edad en Tarragona tras permanecer en el coche seis horas mientras su padre trabajaba en un polígono industrial, otro menor fallecido en Jaén en mayo de 2025 y una niña en Castellón. EFE

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