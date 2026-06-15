Espana agencias

El PP pide al Gobierno que impulse medidas para prevenir el olvido de menores en vehículos

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha planteado una batería de medidas para prevenir el abandono de menores de edad en vehículos como el ocurrido el pasado mes de mayo en Brión (A Coruña), donde una niña de dos años murió tras ser olvidada por su padre en un coche durante horas.

A través de una proposición no de ley, el PP plantea a la Dirección General de Tráfico (DGT) que realice "campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos" y sobre las medidas preventivas que ya existen.

PUBLICIDAD

El PP reclama, asimismo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan un registro estadístico "sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos".

Además, el PP también propone la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero ("Rear Seat Reminder") en los vehículos que se vendan en España, y que se analicen posibles líneas de ayudas para comprar dispositivos antiabandono en sillitas infantiles.

PUBLICIDAD

Estas ayudas, según plantea el PP, irían dirigidas a las familias con menores de cuatro años y cuyos vehículos no dispongan de sistemas de aviso en los asientos traseros.

Además del caso de la niña de A Coruña, los populares recuerdan el fallecimiento de un menor de edad en Tarragona tras permanecer en el coche seis horas mientras su padre trabajaba en un polígono industrial, otro menor fallecido en Jaén en mayo de 2025 y una niña en Castellón. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abde abandona la concentración de Marruecos para iniciar su rehabilitación en Francia

Infobae

La presidenta de Casa 47 dice que mercado falla y no va a resolver el problema de vivienda

Infobae

Un muerto y un herido tras un incendio en un edificio de Vielha (Lleida)

Infobae

Localizan el cadáver de un senderista desaparecido este domingo en El Mazo (Cantabria)

Infobae

Reclaman al Congreso un "amplio consenso" para la reforma de la dependencia y discapacidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

ECONOMÍA

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

DEPORTES

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona, Atlético... y Xabi Alonso