El argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador el Elche

Elche (Alicante), 13 jun (EFE).- El técnico argentino Martín Aselmi, de amplia experiencia en Sudamérica y que en Europa ha dirigido al Oporto, será el nuevo entrenador del Elche, según confirmó el club ilicitano en un comunicado.
El banquillo franjiverde estaba libre después de que el técnico Eder Sarabia, tras asegurar el equipo su permanencia en Primera División, renunciara a seguir al frente del equipo la próxima campaña. EFE
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