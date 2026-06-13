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9.223 personas recorren el Congreso en los dos días de la trigésima primera edición de las Jornadas de Puertas Abiertas

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Un total de 9.223 personas han visitado el Congreso durante la trigésimo primera edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, que han finalizado este sábado, y con las que culmina el 49 aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

Además de recorrer las instancias más significativas del Congreso, como el Salón de Plenos --el que más entusiasmo despierta--, los ciudadanos que se han acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo han podido disfrutar estos dos días de dos exposiciones con motivo de la mencionada efeméride.

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Se trata de la muestra 'Momentum 1977, una exposición fotográfica compuesta por 12 retratos de representantes de partidos políticos de la Transición y otras instantáneas históricas realizadas por Alberto Schömmer, y de otra que ha preparado la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara Baja para conmemorar el 50º aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, una norma que abrió el camino hacia la democracia.

Como novedad, en esta edición los ciudadanos han tenido oportunidad de poder comprar algún obsequio en la tienda del Congreso debido a que la Cámara Baja ha colocado por primera vez un stand con todos sus productos a la salida del itinerario.

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DESDE 1997

Las Jornadas de Puertas Abiertas se inauguraron en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara Baja, el 'popular' Federico Trillo, para celebrar el aniversario de la Constitución de 1978.

Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las primeras elecciones democráticas.

Una segunda convocatoria que la actual presidenta del Congreso y también socialista, Francina Armengol, quiso retomar. De hecho, ésta es ya la sexta vez que se realizan las Jornadas de Puertas Abiertas en esta legislatura.

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EuropaPress

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