Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos

Torrevieja (Alicante), 12 jun (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en Torrevieja la puesta en marcha de dos planes para climatizar todas las aulas educativas de la Comunitat Valenciana y para reformar los colegios e institutos públicos, que se pondrán en marcha antes de que termine este año.

Así lo ha explicado Pérez Llorca a este viernes en una declaración institucional tras el pleno del Consell que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Torrevieja, donde ha señalado que el primer plan, llamado 'Educlima', estará dotado con 140 millones de euros de los cuales 32 millones se pondrán a disposición de los ayuntamientos durante este 2026 para comenzar cuanto antes con un procedimiento "más rápido" en el que se "reduzca la burocracia al máximo".

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El segundo programa es 'Recole', dotado con 40 millones en total, de los que 10 millones se invertirán este mismo año para renovar los colegios y con el que Pérez Llorca se ha comprometido a tener las bases listas en septiembre para que se realicen las solicitudes.

Este dinero se incluye dentro de la inversión de 3.338 millones de euros ya anunciados por Educación en cuatro años para que "la Comunitat Valenciana lidere la apuesta por la Educación pública" con mejoras tanto para los docentes como para el aprendizaje de los alumnos, incluidas mejoras de ratios por aula que empezarán a aplicarse a partir del curso 2027-28. EFE

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