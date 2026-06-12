Dimite el Interventor General de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire Díez

Sevilla, 12 jun (EFE).- El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido tras conocerse la existencia de vínculos con la trama de la exmilitante socialista Leire Díez, quien presuntamente se habría beneficiado de información facilitada por el ya excargo de la Junta durante su etapa en el Gobierno central.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones han confirmado a EFE esta renuncia de Figueroa, quien ocupaba el cargo de responsable de la Intervención General andaluza desde principios de 2025, y que estaba muy vinculado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. EFE

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