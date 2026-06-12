Carlos Hernández, Premio Mistoria que concede la Asociación Triángulo Azul Solpersteine

Córdoba, 12 jun (EFE).- El periodista Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969-Huesca 2026) recibirá a título póstumo el Premio Mistoria 2026 que, en el marco del Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se celebra el 14 de junio, otorga la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía.

Hernández, según la información facilitada por la asociación a EFE, recibirá el premio en la categoría de persona relevante en memoria democrática porque su trabajo ha permitido visibilizar "la represión franquista, especialmente la barbarie sufrida por los españoles en los campos de exterminio nazi, sacando a la luz también, la creación de más de 300 campos de concentración durante la dictadura franquista, dispersos por todo el territorio español".

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Periodista, corresponsal de guerra, escritor y documentalista cuyo trabajo, definido por el rigor ético y la profesionalidad, ha servido para denunciar la violación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo.

Los Premios Mistoria 2026 tienen por finalidad impulsar la difusión del exilio y la deportación andaluza a los campos de concentración nazis, desarrollando la concienciación en memoria democrática y restando espacio al olvido, la impunidad y el silencio.

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En la categoría de Centro Educativo, el galardón es para los institutos de enseñanza secundaria Francisco de los Ríos de Fernán Núñez (Córdoba) y María Cabeza Arellano Martínez de Mengíbar (Jaén).

Los ayuntamientos cordobeses de Montilla y Benamejí recibirán el premio en la categoría de Ayuntamientos mientras que han otorgado diplomas ex aequo a las siguientes entidades memorialistas: Dejadnos Llorar, Plataforma Comisión de la Verdad y Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD).

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El premio consiste en una réplica de la escultura de Veredas López Romero, bisnieta del deportado de Torrecampo (Córdoba), Eusebio Crespo Díaz, que ha cedido a la asociación para estos premios. La escultura simboliza un ave en libertad, como una de aquellas aves que los prisioneros veían desde el campo y que simbolizaban para ellos la libertad tan ansiada y la esperanza para seguir vivos en ese infierno. EFE