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Javi Cantero: “Ser hijo de el Fary te marca, pero he conseguido tener mi propio estilo”

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Fermín Cabanillas

Gerena (Sevilla), 11 jun (EFE).- El cantante y compositor Javi Cantero celebra este año sus bodas de plata como artista, y asegura que han sido veinticinco años de trayectoria en los que ha sabido asentar su propio estilo, aunque sin olvidar que ser el hijo de el Fary es algo “que te marca como persona y cantante”.

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Lo explica en una entrevista con EFE en Gerena (Sevilla), donde se ha mostrado muy satisfecho con todo lo que ha ideado para este simbólico año, en el que tiene algunas fechas marcadas en rojo en su calendario, como las citas del 19 de junio en la sala Trinchera de Málaga, o la del día siguiente en la Malandar de Sevilla, en un listado que le está llevando a actuar con su banda en directo en medio país.

Nacido en Madrid en 1983, el autor de éxitos como ‘Y cuanto más acelero’ o ‘Recordando a Bob’, lleva sus primeras reflexiones, precisamente, a la figura de su padre, del que afirma estar “bien orgulloso”, igual que de su madre, y señala que ser hijo de el Fary musicalmente es algo muy importante y destaca “su figura como artista, como cantaor”, algo que lleva “mamando” desde que era pequeño.

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“También es verdad que procuro también llevar mi forma, mi estilo a la hora de crear canciones y a la hora de interpretarlas, pero seguro que tengo cosas de él, porque es de donde vengo”, subraya Javi Cantero, y enfatiza el papel como cantaor de su padre, ya que “el que sabe de cante solo tiene que escucharle y ver lo que había ahí”.

Tuvo que ser su padre el que, a los 16 años, le escuchara cantar en su habitación, y ahí comenzó su carrera, y el productor Paco Ortega le dio forma a su primer disco, un trabajo homónimo que salió a la venta en el año 2001 con el sello discográfico Muxxic.

Han sido, desde entonces, muchos años “cogiendo cositas de aquí y de allí, aprendiendo de lo que uno escucha y de lo que le gusta a la hora de crear y componer”, algo que, afirma, “sale de manera natural”, lo que ha llevado a un momento de su vida personal y profesional en el que se encuentra “muy bien, y aprendiendo, siempre aprendiendo de lo que se siente de verdad”.

En esa diversión constante que, para él, es su música, ha querido darle un aire de reggae a ‘Como el aire’, un tema que define como “muy alegre, muy vacilón”, y explica que una de sus curiosidades es que el videoclip oficial de la canción fue rodado en un globo aerostático, en el que pasó “mucho miedo en las alturas”, aunque pudo sacar adelante el proyecto, y se alegra de que “ha tenido muy buena acogida y a la gente le gusta mucho”.

El mejor termómetro para calcular la aceptación de su música lo sitúa en sus actuaciones en directo, donde “todo el mundo canta la canción”, y lo volverá a experimentar de cara al verano, con muchas fechas firmadas, y feliz “de estar por todos los lados repartiendo alegrías, y, sobre todo, también recibiendo alegrías de mucha gente”.

Y todo, asegura, con el secreto de su música y su voz, mientras bromea con que “no hay que decir de este agua no beberé” cuando se le pregunta si usaría autotune para alguno de sus temas, el procesador de audio que detecta y corrige automáticamente la afinación de la voz o de instrumentos musicales.

“Me gusta más lo natural, y usar el instrumento de la voz, el natural, y yo tengo el mío como otro cantante tiene el suyo”, y con esa naturalidad se muestra muy contento de haber tomado completamente las riendas de la composición y la producción de su canciones junto a su hermano Raúl, fusionando el flamenco con otros estilos como el funk, el blues, el pop o el reggae, y comenzando una etapa de celebración que va camino, como mínimo, de sus bodas de oro. EFE

fcs/fs/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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