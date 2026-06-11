El Cecopi valoró enviar mensajes para confinar "en los pisos más altos" a las 19:25 horas

València, 11 jun (EFE).- El secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, informó el día de la dana a la entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, de que en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se valoraba, sobre las 19:25 horas, mandar un mensaje a los móviles para confinarse "en los pisos más altos".

Grande, que estuvo conectado de manera telemática al Cecopi mientras Camarero asistía a una entrega de premios, trasladó por Whatsapp a la consellera y actual vicepresidenta primera del Consell en tiempo real lo que ocurría en la reunión, y sobre las 19:25 horas le informó de que se analizaba la opción de que "la presa (de Forata) pueda colapsar", por lo que los municipios más afectados serían Montroy y Real de Montroy.

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En ese momento aseguró que "les van a enviar SMS a móviles para que se confinen en los pisos más altos", al igual que a "Ribera baja también se les va a enviar mensaje que se confinen en las plantas más altas", ya que "la cosa pinta muy mal", añadió Grande, según los mensajes a los que ha tenido acceso EFE y que constan ya en el sumario de la causa que instruye el juzgado de Catarroja.

El secretario autonómico aseguró a las 19:32 horas que "la consellera (entonces de Interior, Salomé Pradas) está barajando un confinamiento a toda la provincia de Valencia" -finalmente el envío del Es-Alert se lanzó a las 20:11 horas-, algo que no obtuvo respuesta por parte de Camarero hasta las 21:05 horas, cuando preguntó: "¿Ahora no están hablando, no?". Previamente, a las 20:52, Grande le informó de que Mazón se había conectado al Cecopi.

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Ya sobre las 17:48 horas, Grande relató a la consellera de Servicios Sociales que se hablaba de evacuar las localidades de Montroy, Real de Montroy y Chiva, algo para lo que hicieron un receso de quince minutos a las 17:51 horas, "para valorar".

Antes de ese momento, sobre las 17:17 horas, la consellera le preguntó si habían dicho en la reunión que había 100 personas en tejados, a lo que Grande respondió "sí, qué barbaridad" y añadió que los de Alborache estaban "nerviosos" pues "el pantano de Forata está muy cerca".

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Camarero preguntó "cuántos menores tenemos" -la respuesta fue 80- y advirtió: "Llamar, que nadie salga sin lo que establezca Protección Civil".

Dos horas más tarde, Grande le resumió algunas de las decisiones que se tomaban en el Cecopi como "no se aconseja de momento el desalojo de las poblaciones", "se va a enviar mensajes, por TV, y SMS a población de 30 municipios (ribera alta, ribera baja y alguno de la hoya de buñol) para que estén alerta y confinados" y "se van a poner en contacto con alcaldes".

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Sobre las 22:29 horas, Grande le informa a Camarero de que empieza el Cecopi de nuevo y que "el presidente (Carlos Mazón) está conectado", además de que ya han contactado con Alborache: "Todo bien. Hay luz, pero no telefonía".

La conversación se alarga hasta pasadas las 12 de la noche, donde el secretario autonómico le dice: "Estamos en contacto", a lo que Camarero responde: "Mañana hay que hacer relación de residencias y centros e ir llamando uno a uno".

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En el sumario también consta el listado de llamadas que realizó Camarero entre el 28 y el 31 de octubre y que la vicepresidenta primera del Consell ha aportado a la causa durante su declaración como testigo este miércoles en Catarroja. EFE