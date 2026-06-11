Club portugués crea plataforma con IA para reunir recuerdos de histórica conquista de Copa

Lisboa, 11 jun (EFE).- El club portugués Sport Club Torreense lanzó este jueves una plataforma digital basada en inteligencia artificial para recopilar fotografías, vídeos y testimonios de aficionados sobre su reciente conquista de la Copa de Portugal, en una iniciativa que busca preservar la memoria colectiva de uno de los mayores logros de su historia.

La herramienta, denominada 'Jamor', permite que socios, seguidores y simpatizantes aporten contenidos relacionados con la victoria copera, con el objetivo de crear un archivo digital colaborativo que, según explicó el club en un comunicado, será el mayor repositorio de recuerdos sobre un acontecimiento deportivo desarrollado hasta ahora en Portugal.

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El proyecto surge ante el riesgo de que miles de imágenes y grabaciones realizadas por los aficionados durante la celebración desaparezcan con el paso del tiempo, ya sea por el reemplazo de dispositivos o por la eliminación de archivos almacenados en teléfonos móviles.

Las contribuciones se incorporan a un mural digital interactivo en el que los usuarios pueden navegar por fotografías, vídeos y relatos escritos. El sistema permite además publicar los contenidos de forma identificada o anónima y generar enlaces para compartir cada aportación.

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Según explicó el director de Comunicación del Torreense, Marco Castro, la iniciativa pretende garantizar que la historia de la conquista sea contada por quienes la vivieron. El club prevé que el archivo permanezca accesible en internet y que, en el futuro, forme parte de las colecciones de su proyectado museo.

Para gestionar el elevado volumen de contenidos generado por los usuarios, la plataforma incorpora sistemas de inteligencia artificial desarrollados por la empresa portuguesa gamgi.ai, especializada en soluciones de IA aplicada. La tecnología analiza automáticamente los materiales enviados y filtra los que incumplen las normas de publicación, reduciendo así la necesidad de la supervisión manual.

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El Torreense señaló que la infraestructura ha sido concebida como una herramienta permanente que podrá utilizarse también para documentar futuros hitos deportivos del club.

Fundado en 1917 y con sede en Torres Vedras, al norte de Lisboa, el Sport Club Torreense es uno de los clubes históricos del oeste de Portugal y acaba de lograr la primera Copa de Portugal de su historia. EFE

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