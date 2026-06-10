La serie de narcotráfico 'El inmortal' revela que "el poder corrompe" en su entrega final

Esperanza Ronda

Madrid, 10 jun (EFE).- Alejandro García y Teresa Riott protagonizan la última temporada de 'El inmortal', una entrega adrenalínica y dramática de la serie inspirada inicialmente en la historia de la banda criminal de Los Miami, en la que las mujeres cobran peso en el mundo del narcotráfico y que revela que "el poder corrompe".

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"Es una serie que te está contando una historia de oscuridad, de asesinos, de narcotráfico, y está haciendo una crítica total a la sociedad en la que vivimos porque, desgraciadamente, no hemos ido a lo mejor en ese sentido", afirma García en una conversación con EFE, con motivo del estreno de la tercera temporada este 11 de junio en Movistar Plus +.

Jon Kortajarena, María Hervás, Marcel Borrás, Iván Massagué, Irene Esser, y Gonzalo de Castro completan un reparto muy coral de esta trepidante ficción, creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, con la que se cierra una trilogía pero que deja la puerta abierta a continuar.

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La serie está inspirada libremente en la historia de Los Miami, el grupo criminal que se hizo con el tráfico de drogas y el control de las discotecas en los 90 en Madrid, poniendo en práctica intimidaciones violentas para cobrar deudas o distribuir drogas.

Alejandro García interpreta a José Antonio, el líder de la banda que en la vida real sería Juan Carlos Peña, fundador de la extinta organización, conocido con el apelativo de 'El inmortal' por los varios intentos de asesinato a los que sobrevivió.

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En esta última entrega, José Antonio vive alejado del narcotráfico centrado en su familia mientras la Rubia (Teresa Riott) dirige la banda, que ha crecido exponencialmente con nuevos métodos y socios, hasta que todo estalla por un soplo que pone a la policía tras un gran cargamento.

Para interpretar a sus personajes, el actor de 'Antidisturbios', 'Tierra de lobos', 'Fatum' o 'La novia' se documentó mucho sobre la época de los 90. "Jesús Gil, política y mucha calle", señala, y subraya que las hemerotecas "por suerte y desgracia" estaban llenas de información sobre esta banda.

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Para el actor canario, un mensaje que deja claro la serie es que "el poder corrompe", algo que queda revelado en la transformación de personajes como La Rubia quien, pese a haber creado "un reinado pacífico" y alejarse de los métodos de su predecesor, "no le va a quedar otra que usar las mismas armas", explica Riott ('Valeria').

La actriz catalana se transforma en un personaje de una mujer "que no tiene escrúpulos respecto a que no le importa lo que piensen los demás", algo que ha sido "apasionante" y "un gran trabajo personal".

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"En mi vida real ni tengo esa voz, ni tengo ese cuerpo, ni me permito habitar esa energía, ni contestar de esa manera, ni mirar así", afirma Riott, que comenta que cogió "lo más jugoso" de todo el material gráfico disponible de la banda, para poder darle después rienda suelta a la creatividad.

Jon Kortajarena, que interpreta un polémico presentador de televisión que hace de conexión entre el mundo de la droga y de la farándula, vio muchos programas de los 90 para encajar a su personaje en esa época.

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A su personaje le marca "la lealtad" tanto a sí mismo como a la banda, y aunque en esta temporada trata de "reinventarse", apuesta por el grupo porque "es su familia".

El modelo y actor cree que "la violencia, las drogas, las pasiones, la venganza" sobre los que gira la serie son sentimientos "que van con el ser humano", y aunque el contexto va cambiando "la esencia de todo esto sigue con nosotros".

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"Con el percal político actual, hay tramas que parecen más sacadas de los 90 y del propio 'El inmortal'", considera María Hervás ('Machos Alfa'), y añade que la serie también habla de "las pasiones, de las ambiciones, desmedidas, de la falta de ética, de moralidad", aspectos que "van un poco en el ser humano".

El productor de la serie, José Manuel Lorenzo ('La caza', 'Anatomía de un instante'), deja abierta la posibilidad de que 'El inmortal' continúe el mundo del crimen y del narcotráfico con estos personajes, pero asegura que esta entrega es "el fin de una trilogía".

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"Soy un experto en decir que las cosas nunca terminan hasta que el público lo dice", afirma Lorenzo, y cuenta que tanto esta serie como otras de sus producciones como 'La caza' estaban planteadas para una sola temporada y se fueron prolongando.

Todo es distinto en cada temporada de 'El inmortal', que dramatiza a través de sus personajes los hechos reales de una historia concreta de España en los que está inspirada, pero nunca se trató de hacer un documental porque, remarca el productor, "es una ficción".

"Es un drama familiar criminal", señala Lorenzo, que cuenta que tenía una base de realidad enorme de la historia tras conocer a al líder de la banda, con quien llegó a hablar "20 o 30 veces" y a quien consultaba cuando quería ficcionar algo en la serie.

"Si me decían 'sí, si lo hubiéramos hecho así', eso lo hacíamos", desvela el productor, y añade que siempre ha querido mostrar esa parte "humana" de todos los personajes como en 'El Padrino', en la que Marlon Brando y Michael Croleone "no pueden ser más malos, pero te caían bien". EFE

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