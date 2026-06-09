El Alba Berlín se cita con el Bayern en la final de la Basketball Bundesliga

Redacción Deportes, 9 jun (EFE).- El Alba de Berlín, entrenado por el español Pedro Calles, ganó este martes el quinto y definitivo encuentro de semifinales de la Basketball Bundesliga (BBL), la liga alemana de baloncesto, por 97-66 ante el Bamberg, y avanzó a la final para medirse al Bayern de Múnich.

Una sobresaliente primera mitad, con un contundente parcial de 30-9 en el segundo cuarto, fue suficiente para desempatar la semifinal restante en las eliminatorias hacia el título, que hasta ahora marchaba con empate 2-2.

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El mejor del encuentro en el Uber Arena de Berlín fue el escolta Michael Rataj, del Alba, con 16 puntos y 9 rebotes.

Antes, los berlineses, segundos en la liga por detrás del Bayern, también necesitaron del quinto choque para deshacerse del Vechta, séptimo, en la serie de cuartos de final.

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Ahora, su rival en la final será el líder, el Bayern, equipo que también compite en la Euroliga y que está entrenado por el veterano serbio Svetislav Pesic, que hizo lo propio en la otra semifinal ante el Bonn, al que superó por 3-0. EFE