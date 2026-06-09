Álvaro Arbeloa deja de ser de manera oficial el entrenador del Real Madrid

Madrid, 9 jun (EFE).- El Real Madrid ha anunciado este martes de manera oficial que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol. EFE
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