Liberum dice que "hubo dolo que merece el reproche penal" en la contratación de David Sánchez en Diputación de Badajoz

La acusación particular que ejerce la asociación Liberum en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 ha considerado que "hubo dolo" en el proceso de selección del hermano de Pedro Sánchez, que a su juicio "merece el reproche penal".

El abogado de la acusación particular Liberum, Alexis Aeneas, se ha pronunciado de esta forma durante su presentación de los informes finales de esta asociación sobre el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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En su intervención, el abogado de Liberum ha recordado que su asociación se ha adherido al escrito de calificación de la acusación del Partido Popular, tras lo que ha reafirmado que en este caso "lo importante no es tanto lo que se hace, sino el por qué se hace", que "es lo que otorga el elemento del dolo, y que lo hace entonces único y merecedor del reproche penal.

ACTAS DEL PROCESO

El letrado ha recordado que a petición del expediente por parte de la jueza de instrucción, la Diputación de Badajoz "se aporta y aparecen dos actas, el acta número 1 y el acta número 2", tras lo que resalta que en el acta número 1, "que no está firmado", aparece la valoración y baremo de cada uno de los participantes en el proceso de selección para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios.

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Respecto al acta número 2 de este proceso, "lo significativo" a juicio a Aeneas, es que "se describe a modo de resumen las entrevistas con cada uno de los participantes", y se "reconoce que seis de ellos, por decirlo de alguna manera, pasan el corte", mientras que el resto no.

Un acta firmada el 29 de junio de 2017, y que "por cierto, tampoco tiene huella digital, ni código de verificación", ha señalado el letrado de Liberum, tras lo que ha señalado que ese mismo día, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, propone a David Sánchez como el candidato más idóneo para el puesto, en un documento que "igualmente, no contiene sella o con fecha ni huella digital", ni aparece la firma del presidente, ha resaltado Aeneas.

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Tras publicarse en BOP de forma "relámpago", el 10 de julio del 2017 se firma el contrato entre la Diputación de Badajoz y David Sánchez, ha explicado el abogado.

En este punto, Alexis Aeneas ha aludido a los correos incautados por la UCO, en los que aparece un acta con fecha 29 de junio de 2017, escrita en Word, en la que "se le da la calificación únicamente como apto al señor Sánchez", frente a otro documento, "el oficial, con que pasan el corte seis personas", tras lo que ha apuntado que "o es uno, o es el otro".

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CUATRO AÑOS DESPUÉS

También ha mencionado unos correos incautados cuatro años más tarde, en los que responsables de Diputación de Badajoz hablan de una pregunta "delicada" sobre los criterios de selección de David Sánchez para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios.

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"¿Cuál era el asunto delicado?", que "alguien por transparencia había pedido información sobre aquello que aconteció hace cuatro años y había que reevaluar lo que se había hecho", ha apuntado Aeneas, quien ha señalado que a este correo se adjunta el acta en el que se establece que David Sánchez había sido declarado apto.

Ante esta situación, el letrado ha considerado que con todo ello se "pretende hacer ver que las cosas son como no son", tras lo que ha concluido que todos los indicios que se han conocido "apuntan a que el día 26 y 27 de junio del 2017 no se emitió ningún acta, no se hizo ningún acta", tras lo que ha asegurado desconocer cuándo se firmaron realmente.

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En su intervención, Alexis Aeneas ha concluido asegurando que en este caso "hubo dolo, hubo maquinación a la hora de establecer la puntuación y el baremo de criterios al señor David Sánchez", en un proceso en el que "no hay transparencia ninguna".

Y es que "no hay una secuencia que podamos determinar cuándo se produjeron de manera correcta los acontecimientos", sino que a su juicio, "el único lugar donde aparecen fechas que pueden ser comprobadas son los correos electrónicos que aportó la UCO", que a su juicio, ha realizado una relación de acciones y responsabilidades que a su juicio "es correcto".

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Por todo ello, ha considerado que "los hechos que hemos narrado implican dolo", que para el letrado, "merece el reproche penal", por lo que ha señalado que "los hechos acreditan que son constitutivos de delito", ha concluido.