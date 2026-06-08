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La operadora del SAIH de la CHJ dice a la jueza que el 29-O tuvieron varias llamadas de Delegación pero no del CCE

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La operadora de datos del Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ese día recibieron varias llamadas por parte de Delegación de Gobierno interesándose por la situación pero ninguna del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

La testigo se ha pronunciado así en su declaración en el juzgado de Catarroja, donde hoy estaba citada por la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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La operadora ha manifestado que el 29-O entró a trabajar a las 9 horas y no se fue hasta las tres de la madrugada. Ha explicado que el día de la riada los sensores de la pluviometría y el caudal funcionaba "perfectamente" hasta que "la gran cantidad de agua" se llevó algunos de ellos.

Respecto a Riba-roja, ha explicado que no hay sensores de caudal, sino de nivel y éste les da una altura y la curva de gasto les da un caudal. "Recibimos datos de altura cada cinco minutos. Ese dato se convierte en caudal. Si supera determinados umbrales, nos llega un mensaje. El sistema tiene que recibir tres avisos de 30 ml para activarse", ha dicho.

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Ese día, ha dicho, Delegación de Gobierno les llamó "varias veces" --unas siete u ocho veces-- para pedir información pero no les llegó ninguna llamada del CCE, que es el organismo que "tiene centralizada toda la información".

En un momento determinado, ante la crecida del barranco del Poyo, ha indicado que decidieron enviar correos, aunque estaban "confiados" en que "estaba todo el mundo avisado, que estaban todos los medios, los ayuntamientos, avisados y controlando el caudal", ha señalado.

Ha explicado que esa tarde no estuvieron constantemente monitorizando el barranco del Poyo porque vigilaban 25 pluviometros, pero vio la crecida al hacer un barrido. Y mandaron los correos --sobre las 18.43 horas--. No obstante, la testigo ha indicado que no pueden confirmar la lectura de los mails enviados.

Ha señalado que, según su normativa interna vigente desde el año 2015, ellos no tienen que llamar, sino mandar correos electrónicos. "Delegación sí pidió un listado de acumulados de lluvia y que yo sepa no recibimos ninguna llamada del Consorcio de Bomberos. Sí llamo el técnico de Buseo y desde Delegación también preguntaron por Buseo", ha expuesto. Ha concluido señalando que ellos reciben la alerta hidrológica "igual que todo el mundo". "Y toda la información se manda por correo electrónico", ha puntualizado.

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